Hà Thanh Xuân khoe nhan sắc thăng hạng hậu 'chia tay online' với vua cá koi, chứng minh 'phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Theo đó nữ ca sĩ diện váy trễ vai, khoe nhan sắc thăng hạng. Hà Thanh Xuân viết: "Thương mình một tí cho đời như ý. Có một ngày tốt lành các tình yêu nhé".

Sau thông báo chia tay với vua cá Koi, Hà Thanh Xuân mong khán giả tôn trọng quyền riêng tư, đồng thời vẫn yêu thương và ủng hộ cô. Mới đây nhất, nữ ca sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Thời điểm thông báo tin chia tay, Hà Thanh Xuân tiết lộ cô và doanh nhân Thắng Ngô chưa đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ, do sự mong muốn của hai gia đình và người trong cuộc nên đám cưới đã diễn ra nhanh chóng.

Nhiều cư dân mạng nhận định "tình cũ" của vua cá Koi đã dần lấy lại được thể trạng tốt nhất sau thời gian gồng mình vì chuyện tình cảm. Thay vì đau buồn, nữ ca sĩ quay trở lại âm nhạc và sống thoải mái, tự do.

Cặp đôi đã là đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn

Hà Thanh Xuân viết: “Xin chào cả nhà. Hôm nay Xuân xin phép được đăng status này để những ai quan tâm và yêu thương mình không còn phải hoài nghi hay lăn tăn về thông tin cuộc sống hôn nhân của Xuân nữa ạ.

Xuân xin lỗi thật nhiều... khi viết những dòng này, tâm trạng của Xuân cũng cực kì buồn...

Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng kí kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ 1 bình luận nào trên mạng xã hội.

Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả 2 đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống 1 mình trong gần 1 năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này, Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân cả nhà ạ.

Mong rằng những gì đã qua là 1 bài học để Xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình. Âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu và khán giả mãi mãi là gia đình thứ 2 của Xuân. Hy vọng mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ Xuân ạ.

Xin chân thành cám ơn tình cảm mà cả nhà vẫn luôn dành cho Xuân, rất mong mọi người thương yêu Xuân xin vẫn thương yêu và tôn trọng việc riêng tư về sự đổ vỡ tình cảm này của Xuân .

Trân trọng”.

Hiện nữ ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống độc thân

Về phía via cá Koi, nam doanh nhân vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến thông báo "chia tay online" của Hà Thanh Xuân.