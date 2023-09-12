Hà Thanh Xuân lần đầu lộ diện sau thông báo 'đường ai nấy đi' với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, thần sắc hiện tại ra sao?

Nữ ca sĩ 8x xuất hiện rạng rỡ vui vẻ, thần sắc tươi tắn. Có thể thấy, nữ ca sĩ đã dần lấy lại được tinh thần ổn định sau biến cố hôn nhân.

Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm kết hôn. Theo đó, Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Vì vậy cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng Nữ ca sĩ cũng khẳng định cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn: "Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội'

Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả 2 đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống 1 mình trong gần 1 năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này, Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân cả nhà ạ. Mong rằng những gì đã qua là 1 bài học để Xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình...". Nữ ca sĩ cũng khẳng định cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn Ngay dưới bài đăng tải, Hà Thanh Xuân đã giới hạn bình luận và không trả lời bất kỳ thắc mắc nào của cư dân mạng. Nữ ca sĩ chỉ tiếp tục cập nhật cuộc sống độc thân qua những chuyến lưu diễn của mình cùng đồng nghiệp.

Mới đây nhất, sáng 11/9, Hà Thanh Xuân đã có động thái mới trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên cô lộ diện sau thông báo đường ai nấy đi với "vua cá Koi" Thắng Ngô. Nữ ca sĩ 8x xuất hiện rạng rỡ vui vẻ, thần sắc tươi tắn. Có thể thấy, nữ ca sĩ đã dần lấy lại được tinh thần ổn định sau biến cố hôn nhân. Hiện tại cô tập trung cho công việc ca hát và đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Đặc biệt, cô còn chia sẻ cảm xúc hiện tại đang cảm thấy hạnh phúc ở bức hình này. Mới đây, Hà Thanh Xuân đã có động thái mới trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên cô lộ diện sau thông báo đường ai nấy đi với "vua cá Koi" Thắng Ngô Về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, sau chia sẻ tan vỡ của Hà Thanh Xuân, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Đáng chú ý, khoảng thời gian trước đó, Thắng Ngô từng nhiều lần có động thái phủ nhận tin đồn rạn nứt. Lời giải thích lần lượt như: Hai vợ chồng đang tập trung đến công việc kinh doanh và không có gì để nói về đời sống riêng tư, vị doanh nhân bị mất facebook. Về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, sau chia sẻ tan vỡ của Hà Thanh Xuân, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi Thắng Ngô từng nhiều lần có động thái phủ nhận tin đồn rạn nứt Và cho đến thời gian gần đây, nam doanh nhân cũng liên tục nhắc đến Hà Thanh Xuân trong các bài đăng trên MXH hoặc chèn các bài hát của Hà Thanh Xuân vào video của mình và không quên để hashtag #hathanhxuan. Đồng thời “vua cá Koi” cũng tích cực share các hoạt động của Hà Thanh Xuân như khi cô livestream hay làm BGK một cuộc thi âm nhạc ở Mỹ. Ngoài ra khi có người khen vợ, “vua cá Koi” đều vui vẻ cảm ơn. Động thái của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy "khó hiểu" và đang mong chờ một động thái rõ ràng hơn từ phía nam doanh nhân.

Phản ứng trái ngược của Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô trước thông báo 'đường ai nấy đi' gần 1 năm qua Nhớ lại trước đó, những ai theo dõi trang cá nhân của Hà Thanh Xuân đều dễ dàng nhận ra, thời gian qua nữ ca sĩ rất nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý về chuyện rạn nứt hôn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-thanh-xuan-lan-au-lo-dien-sau-thong-bao-uong-ai-nay-i-voi-vua-ca-koi-thang-ngo-than-sac-hien-tai-ra-sao-615973.html