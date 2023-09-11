Phản ứng trái ngược của Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô trước thông báo 'đường ai nấy đi' gần 1 năm qua

Hậu trường 11/09/2023 15:08

Nhớ lại trước đó, những ai theo dõi trang cá nhân của Hà Thanh Xuân đều dễ dàng nhận ra, thời gian qua nữ ca sĩ rất nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý về chuyện rạn nứt hôn nhân.

Suốt thời gian qua, "Vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng phủ nhận hay xác nhận thông tin này. Cho đến trưa ngày 10/9, dân tình bất ngờ xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô.

Theo đó, Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Vì vậy cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. 

Phản ứng trái ngược của Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô trước thông báo 'đường ai nấy đi' gần 1 năm qua - Ảnh 1
Trưa ngày 10/9, dân tình bất ngờ xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô

Để công bố chuyện chia tay, Hà Thanh Xuân mất một khoảng thời gian dài để suy nghĩ, cân nhắc và khi bình tĩnh mới đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện này. Nữ ca sĩ cũng khẳng định cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn: "Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội'.

Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả 2 đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống 1 mình trong gần 1 năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này, Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân cả nhà ạ. Mong rằng những gì đã qua là 1 bài học để Xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình...".

Phản ứng trái ngược của Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô trước thông báo 'đường ai nấy đi' gần 1 năm qua - Ảnh 2
Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Nữ ca sĩ cũng khẳng định cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang để lại rất nhiều bình luận bàn tán xôn xao trước thông tin này. Đồng thời, Hà Thanh Xuân đã giới hạn phần bình luận dưới bài viết và không trả lời bất kỳ thắc mắc nào của cư dân mạng. Nữ ca sĩ chỉ tiếp tục cập nhật cuộc sống độc thân qua những chuyến lưu diễn của mình cùng đồng nghiệp. 

Nhớ lại trước đó, những ai yêu mến và thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Hà Thanh Xuân đều dễ dàng nhận ra, thời gian qua nữ ca sĩ rất nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý về chuyện rạn nứt hôn nhân như: "Tự thương lấy mình", "Thương mình một tí cho đời như ý", "Chỉ có tình yêu âm nhạc mình mới có nhiều sức mạnh như vậy để bay khắp nơi phúc vụ khán giả , tri ân khán giả", "Ai thương yêu em"....

Phản ứng trái ngược của Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô trước thông báo 'đường ai nấy đi' gần 1 năm qua - Ảnh 3
Trước khi thông báo "đường ai nấy đi" với Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý về chuyện rạn nứt hôn nhân

Về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, sau chia sẻ của Hà Thanh Xuân, chia sẻ với truyền thông, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Đáng chú ý, khoảng thời gian trước đó, Thắng Ngô từng nhiều lần có động thái phủ nhận tin đồn rạn nứt. Lời giải thích lần lượt như: Hai vợ chồng đang tập trung đến công việc kinh doanh và không có gì để nói về đời sống riêng tư, vị doanh nhân bị mất facebook.

Phản ứng trái ngược của Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô trước thông báo 'đường ai nấy đi' gần 1 năm qua - Ảnh 4
Thắng Ngô từng nhiều lần có động thái phủ nhận tin đồn rạn nứt

Và cho đến thời gian gần đây, nam doanh nhân cũng liên tục nhắc đến Hà Thanh Xuân trong các bài đăng trên MXH hoặc chèn các bài hát của Hà Thanh Xuân vào video của mình và không quên để hashtag #hathanhxuan. Đồng thời “vua cá Koi” cũng tích cực share các hoạt động của Hà Thanh Xuân như khi cô livestream hay làm BGK một cuộc thi âm nhạc ở Mỹ. Ngoài ra khi có người khen vợ, “vua cá Koi” đều vui vẻ cảm ơn.

Phản ứng trái ngược của Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô trước thông báo 'đường ai nấy đi' gần 1 năm qua - Ảnh 5
Động thái của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy "khó hiểu" và đang mong chờ một động thái rõ ràng hơn từ phía nam doanh nhân

Động thái của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy "khó hiểu" và đang mong chờ một động thái rõ ràng hơn từ phía nam doanh nhân. “Vua cá Koi” từng gây chú ý với những câu nói đậm chất ngôn tình dành cho vợ trẻ Hà Thanh Xuân như nhân duyên, do định mệnh sắp đặt: “Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh”, “Chỉ vì yêu anh nên em vất vả”, “Tôi là người ít khi cười nhưng từ ngày gặp Xuân, số lần tôi cười nhiều bằng cả đời cộng lại”…

Trước khi tan vỡ, Thắng Ngô từng khẳng định Hà Thanh Xuân chính là 'nhân duyên', định mệnh sắp đặt và nhiều câu nói đậm chất ngôn tình

Trước khi tan vỡ, Thắng Ngô từng khẳng định Hà Thanh Xuân chính là 'nhân duyên', định mệnh sắp đặt và nhiều câu nói đậm chất ngôn tình

Sau khi về chung một nhà, Hà Thanh Xuân cho biết đối diện với nhiều áp lực và cặp đôi cũng nhận thấy nhiều điều chưa hòa hợp. Vì vậy cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. 

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