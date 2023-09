Trước khi tan vỡ, Thắng Ngô từng khẳng định Hà Thanh Xuân chính là 'nhân duyên', định mệnh sắp đặt và nhiều câu nói đậm chất ngôn tình

Nữ ca sĩ khẳng định chưa từng đăng ký kết hôn với Thắng Ngô và rất buồn bã khi phải công khai chuyện này: "Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội'.

Hà Thanh Xuân cho biết sau khi về chung một nhà, Hà Thanh Xuân gặp áp lực từ MXH và cặp đôi cũng nhận thấy nhiều điều chưa hòa hợp. Vì vậy cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua.

Ngay sau xác nhận của Hà Thanh Xuân, chia sẻ với truyền thông, “vua cá Koi” Thắng Ngô lại phản ứng bất ngờ rằng anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Hiện tại cư dân mạng vẫn đang để lại rất nhiều bình luận bàn tán xôn xao trước thông tin này.

Trước đó, vào tháng 4/2022, Thắng Ngô đã cầu hôn Hà Thanh Xuân và cặp đôi tổ chức đám cưới ngay tháng 5/2022. Ngay sau ngày vui, Hà Thanh Xuân đã hứng nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng. Cô bị nghi ngờ chính là người thứ ba chen vào cuộc tình của Thắng Ngô với vợ cũ. Thậm chí, Hà Thanh Xuân bị ném đá, phải khóa tính năng bình luận trên fanpage và ẩn luôn trang cá nhân suốt thời gian dài.

Nguyên do vì trước đó, Thắng Ngô xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây xúc động khi dành nhiều lời "ngôn tình" cho vợ. Thời điểm 2 người quen nhau là lúc Thắng Ngô và vợ cũ đồng thuận ly hôn. Chỉ sau 1 thời gian ngắn ly hôn với vợ cũ, "vua cá Koi" nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc mới bên nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân.

Trước khi lục đục hôn nhân, cặp đôi đã dành thời gian hưởng tuần trăng mật dài bằng chuyến du lịch khắp nơi. Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, Thắng Ngô và bà xã không ngần ngại dành cho nhau những lời tình cảm, ngọt ngào, đậm chất ngôn tình. Những câu nói "ngọt sâu răng" này hiện bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ mạnh trở lại.

Theo đó, Thắng Ngô từng hạnh phúc khi nói về Hà Thanh Xuân rằng:

"Tôi rất khó cười nhưng chỉ vài tháng quen biết Xuân, thời gian tôi cười bằng cả đời mình cộng lại"

"Nếu vì tiền, chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau"

"Thật lòng mà nói, trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quen một cô ca sĩ. Tôi tự tìm tên Hà Thanh Xuân trên mạng và đọc tới 60 bài báo về cô ấy. Từ đó, tôi phát hiện ra bà xã tôi là người phụ nữ đặc biệt, có nhiều khác lạ nên mới muốn tìm hiểu. Hiểu kỹ rồi, tôi mới quyết định chính thức theo đuổi, quen biết Hà Thanh Xuân vì tin tưởng vào bà xã mình"

"Bà xã tôi là người kín đáo, chịu khó và rất nghiêm túc. Nếu bình thường, tôi sẽ dừng lại vì cô ấy không có thiện chí nào. Rất may là do duyên số nên tôi cố gắng một xíu và được cô ấy trả lời. Từ từ, hai chúng tôi có được ngày hôm nay"

"Mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thực sự là nhân duyên, do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh"...

Về phía Hà Thanh Xuân, cô cũng từng công khai nhiều lời có cánh dành cho nửa kia:

"Trong khoảng thời gian trò chuyện với nhau qua tin nhắn, chúng tôi đã xác định đối phương là người mà mình đang kiếm tìm. Khi gặp nhau, chúng tôi được củng cố thêm điều đó"

"Đối với tôi cũng như anh Thắng, thời gian không phải là thước đo duy nhất của một mối quan hệ. Điều quan trọng không kém là sự thấu hiểu và đặc biệt là tình yêu"

"Ngày Xuân tròn 34 tuổi cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mình. Giờ đây Xuân đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỉ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống! 2 is better than 1".

Hiện, dân tình vẫn đang bàn tán xôn xao về thông tin chấn động showbiz Việt lần này. Nhiều người bày tỏ sự mong chờ lên tiếng rõ ràng về từ phía 'Vua cá koi' Thắng Ngô.