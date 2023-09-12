Vua cá Koi Thắng Ngô 'ngó lơ' tuyên bố 'đường ai nấy đi' của Hà Thanh Xuân, có động thái đầu tiên sau màn 'chia tay online'

Hậu trường 12/09/2023 10:25

1 ngày sau thông báo chia tay của Hà Thanh Xuân gây náo loạn khắp cõi mạng, thì đúng tối 11/9, vua cá koi Thắng Ngô lại có động thái đầy bất ngờ.

Trưa ngày 10/9, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân bài tâm sự chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại. Cô cho biết đã quay trở lại cuộc sống độc thân khiến nhiều người bất ngờ.

Vua cá Koi Thắng Ngô 'ngó lơ' tuyên bố 'đường ai nấy đi' của Hà Thanh Xuân, có động thái đầu tiên sau màn 'chia tay online' - Ảnh 1
Hà Thanh Xuân thông báo đã chính thức "đứt gánh" với doanh nhân Thắng Ngô

Hà Thanh Xuân viết: “Xin chào cả nhà. Hôm nay Xuân xin phép được đăng status này để những ai quan tâm và yêu thương mình không còn phải hoài nghi hay lăn tăn về thông tin cuộc sống hôn nhân của Xuân nữa ạ.

Xuân xin lỗi thật nhiều... khi viết những dòng này, tâm trạng của Xuân cũng cực kì buồn...

Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng kí kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ 1 bình luận nào trên mạng xã hội.

Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả 2 đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống 1 mình trong gần 1 năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này, Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân cả nhà ạ.

Mong rằng những gì đã qua là 1 bài học để Xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình. Âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu và khán giả mãi mãi là gia đình thứ 2 của Xuân. Hy vọng mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ Xuân ạ.

Xin chân thành cám ơn tình cảm mà cả nhà vẫn luôn dành cho Xuân, rất mong mọi người thương yêu Xuân xin vẫn thương yêu và tôn trọng việc riêng tư về sự đổ vỡ tình cảm này của Xuân .

Trân trọng”.

Vua cá Koi Thắng Ngô 'ngó lơ' tuyên bố 'đường ai nấy đi' của Hà Thanh Xuân, có động thái đầu tiên sau màn 'chia tay online' - Ảnh 2
Cặp đôi từng có đám cưới cổ tích trước khi tan vỡ

Ngay sau đó, nam doanh nhân Thắng Ngô lại có động thái đầy bất ngờ. Không đả động đến thông báo chia tay của vợ, vua cá Koi đăng đàn rao bán 4000m2 trong mảnh đất có diện tích 8000m2 của mình.  

Vua cá Koi Thắng Ngô 'ngó lơ' tuyên bố 'đường ai nấy đi' của Hà Thanh Xuân, có động thái đầu tiên sau màn 'chia tay online' - Ảnh 3
Động thái của vua cá koi

Động thái mới này của Thắng Ngô lập tức thu hút bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người tràn vào bình luận dưới bài đăng của anh về chuyện ly hôn "online" từ phía Hà Thanh Xuân. Trong khi đó, "vua cá Koi" cũng rất thoải mái trả lời bình luận từ bạn bè và người thân, tuy nhiên lại ngó lơ những bình luận liên quan đến chuyện tình cảm. Đặc biệt khi có người nói đùa rằng giá như lượt người quan tâm đất bằng lượt tìm kiếm, doanh Thắng Ngô liền trả lời: “Anh đang tranh thủ”.  

Hà Thanh Xuân lần đầu lộ diện sau thông báo 'đường ai nấy đi' với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, thần sắc hiện tại ra sao?

Hà Thanh Xuân lần đầu lộ diện sau thông báo 'đường ai nấy đi' với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, thần sắc hiện tại ra sao?

Nữ ca sĩ 8x xuất hiện rạng rỡ vui vẻ, thần sắc tươi tắn. Có thể thấy, nữ ca sĩ đã dần lấy lại được tinh thần ổn định sau biến cố hôn nhân.

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Từ khóa:   Hà Thanh Xuân Thắng Ngô vua cá Koi

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