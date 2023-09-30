Hậu chia tay Hà Thanh Xuân, vua cá Koi đã có 'người phụ nữ mới', khẳng định 'cô ấy' không cần mình giàu sang, chỉ cần 100 nghìn trong ví

Hậu trường 30/09/2023 09:39

Kể từ khi Hà Thanh Xuân thông báo “chia tay online” với “vua cá Koi” Thắng Ngô, cuộc sống của nam doanh nhân có nhiều biến động.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, Thắng Ngô gây bất ngờ khi nói về người phụ nữ mới. Anh chia sẻ: "Người phụ nữ luôn mong chờ nhìn thấy bạn mỗi ngày. Cô ấy cũng chẳng cần bạn giỏi giang hay giàu có. Mong cầu duy nhất của cô ấy là mỗi lần gặp mặt bạn có 100.000".

Hậu chia tay Hà Thanh Xuân, vua cá Koi đã có 'người phụ nữ mới', khẳng định 'cô ấy' không cần mình giàu sang, chỉ cần 100 nghìn trong ví - Ảnh 1
Bài đăng của vua cá Koi 

Nhiều người cho rằng phải chăng nam doanh nhân đã có tình yêu mới sau khi chia tay với ca sĩ Hà Thanh Xuân. Tuy nhiên, không để cư dân mạng bàn tán lâu, vua cá Koi lập tức "lật kèo" khi tiết lộ người phụ nữ anh đang nhắc đến chính là cô gái được in trên logo ly nước.

"Mấy bạn giàu trí tưởng tượng đừng suy diễn lung tung, người phụ nữ đó đang ở trên trên tay mình. Cánh đàn ông bớt mơ mộng dùm tui, lo kiếm tiền đi nha", Thắng Ngô hài hước chia sẻ.

Hậu chia tay Hà Thanh Xuân, vua cá Koi đã có 'người phụ nữ mới', khẳng định 'cô ấy' không cần mình giàu sang, chỉ cần 100 nghìn trong ví - Ảnh 2
Hậu chia tay, nam doanh nhân thường xuyên đăng tải triết lý sống 

Từ sau thông báo đã đường ai nấy đi của Hà Thanh Xuân, cuộc sống của nam doanh nhân có nhiều biến động. Trên trang cá nhân, vua cá Koi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái bày tỏ sự buồn bã, than thở bị stress đến mức sụt cân, gương mặt kém sắc.

Bên cạnh đó, nhiều người còn nhận thấy doanh nhân Thắng Ngô thay đổi khi chăm nói lý hơn, chia sẻ nhiều về triết lý cuộc sống. Mới đây, “vua cá Koi” đăng tải câu chuyện về việc làm đường đi chung cho mọi người nhưng cũng gặp nhiều vấn đề, ý kiến trái chiều. Song qua đó, Thắng Ngô bày tỏ: “Cuộc sống là như vậy, dù cho có bất kể điều gì xảy ra thì ta vẫn phải đón nhận. Cái sướng của mỗi người là khác nhau, người có tiền và người không có tiền, người có học và người không có học, người có văn hoá và người không có văn hoá sẽ có sự cảm nhận và suy nghĩ khác nhau. Tôn trọng sự khác biệt để tâm hồn mình luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Cuộc đời vẫn đẹp sao…”.

Hậu chia tay Hà Thanh Xuân, vua cá Koi đã có 'người phụ nữ mới', khẳng định 'cô ấy' không cần mình giàu sang, chỉ cần 100 nghìn trong ví - Ảnh 3
Cặp đôi từng có đám cưới như cổ tích trước khi đường ai nấy đi

Dưới mỗi bài đăng, nam doanh nhân đều nhận được lời động viên, an ủi từ nhiều người. Hầu hết bạn bè thân thiết đều dành lời chúc, mong “vua cá Koi” sớm vượt qua giai đoạn nhiều biến động này. Tuy nhiên về phía Thắng Ngô, nam doanh nhân vẫn còn khá lạc quan, luôn tích cực nhìn nhận mọi thứ vẫn đẹp cả về tình yêu và cuộc sống.

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Từng là cặp đôi gây nhiều sóng gió khi công khai mối quan hệ, thế nên khi thông tin Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chia tay được xác nhận, cộng đồng mạng đã liên tục bàn tán.

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Từ khóa:   vua cá koi Thắng Ngô Hà Thanh Xuân

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