Cường Đô La khoe ảnh đưa Subeo và Suchin đi chơi, dân tình khen tới tấp cách nuôi dạy con chỉ qua câu nói này

Ở thời điểm hiện tại, Cường Đô La đang là ông bố nổi tiếng, được khen ngợi rất nhiều về cách nuôi dạy con.

Trên trang cá nhân mới đây, Cường Đô La thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc ấm áp bên các con: Subeo, Suchin và Sutin. Cách đây không lâu, "đại gia phố núi" khoe những tấm ảnh đang nắm tay Subeo và Suchin đi chơi. Anh cho biết: "Luôn cố gắng bên các con nhiều nhất có thể". Chia sẻ này của Cường Đô La nhận rất nhiều lời khen. Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng ông bố này không hề xao nhãng mà luôn quan tâm, dành nhiều thời gian chăm sóc, dạy dỗ các con.

Cường Đô La bên các con Trước đó, anh từng được khen ngợi về cách dạy con tự lập, làm một số công việc nhà từ nhỏ. Chẳng hạn cộng đồng mạng từng thích thú trước hình ảnh cậu cả Subeo phụ bố rửa xe trông rất chuyên nghiệp, hay cô hai Suchin biết phụ bố mẹ tưới cây. Ông bố nổi tiếng này cũng rất tôn trọng quyền riêng tư của con. Trong một lần nọ, khi bị cư dân mạng thắc mắc chuyện tại sao ít đăng ảnh Subeo hơn em gái Suchin, phải chăng Subeo đang bị bố cho "ra rìa", Cường Đô La đã chia sẻ "Anh Subeo giờ lớn rồi. Mỗi lần muốn up hình Subeo thì phải hỏi ý kiến bạn ấy em ạ".

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào năm 2019. Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng. Đàm Thu Trang thể hiện sự khác biệt trong cách cư xử với mẹ chồng, con chồng và cả người cũ của chồng. Ai cũng biết rằng Cường Đô La có một con chung là bé Subeo với Hồ Ngọc Hà. Đàm Thu Trang vui vẻ chấp nhận điều đó và dành nhiều tình yêu thương cho bé Subeo. Cường Đô La cũng nổi tiếng là ông bố yêu thương con hết mực. Kể từ khi làm bố, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui chơi và chăm sóc con cái cùng vợ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-o-la-khoe-anh-ua-subeo-va-suchin-i-choi-dan-tinh-khen-toi-tap-cach-nuoi-day-con-chi-qua-cau-noi-nay-639742.html