Vợ chồng Cường Đô la 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá'

Hậu trường 06/12/2023 19:40

Qua những hình ảnh trước đây được vợ chồng Cường Đô la chia sẻ, có thể thấy, dù mới chỉ 3 tuổi, thế nhưng bé Suchin luôn ghi điểm bởi độ đáng yêu và cách nói chuyện thông minh, lém lỉnh.

Suchin - con gái đầu lòng của Đàm Thu Trang cùng ông xã Cường Đô La là một những nhóc tì nhà sao Việt sở hữu lượng fan không thua kém bố mẹ. Từ ngày chào đời, cô bé thường xuyên được bố mẹ quay clip và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu trên mạng xã hội.

Vợ chồng Cường Đô la 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá' - Ảnh 1
Suchin - con gái đầu lòng của Đàm Thu Trang cùng ông xã Cường Đô La là một những nhóc tì nhà sao Việt sở hữu lượng fan không thua kém bố mẹ

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Cường Đô la khoe khoảnh khắc cùng bà xã lần đầu đi họp phụ huynh cho ái nữ. Đáng chú ý, nam doanh nhân khiến người hâm mộ "dở khóc dở cười" khi không ngại 'bóc phốt' con gái: "Nghe các cô giáo khen con mình mà 2 vợ chồng cười không ngậm được mồm luôn. Không biết phải con mình không nữa vì ở nhà với ở trường sao mà khác quá!".

Vợ chồng Cường Đô la 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá' - Ảnh 2
Vợ chồng Cường Đô la 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá' - Ảnh 3
Cường Đô la khoe khoảnh khắc cùng bà xã lần đầu đi họp phụ huynh cho ái nữ

Bên dưới bình luận, cư dân mạng cũng thích thú để lại lời trêu chọc vợ chồng Cường Đô La rằng: 'Ở trường là con cô giáo, về nhà là con ba nên khác biệt à', 'Phải tin tưởng cháu nó chứ ạ', Anh không quay video cô chia sẻ cho bọn em hóng với'.

Vợ chồng Cường Đô la 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá' - Ảnh 4
Đáng chú ý, nam doanh nhân khiến người hâm mộ "dở khóc dở cười" khi không ngại 'bóc phốt' con gái: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá'

Qua những hình ảnh trước đây được vợ chồng Cường Đô la chia sẻ, có thể thấy, dù mới chỉ 3 tuổi, thế nhưng bé Suchin luôn ghi điểm bởi độ đáng yêu và cách nói chuyện thông minh, lém lỉnh. Không chỉ vậy, nhóc tì nhà Cường Đô la còn có tài chăm em cực điệu nghệ. Những đoạn clip quay lại cử chỉ nhẹ nhàng cùng cách nói chuyện cuả Suchin với em trai khiến ai xem cũng thích thú.

Vợ chồng Cường Đô la 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá' - Ảnh 5
Qua những hình ảnh trước đây được vợ chồng Cường Đô la chia sẻ, có thể thấy, dù mới chỉ 3 tuổi, thế nhưng bé Suchin luôn ghi điểm bởi độ đáng yêu và cách nói chuyện thông minh, lém lỉnh.

Bà xã Cường Đô La không ít lần hạnh phúc và tự hào khi nói rằng đã được nhờ cô con gái 3 tuổi phụ giúp được nhiều thứ. Suchin biết hút sữa, cho em bú bình, thích chơi cùng em. "Đẻ con gái là được nhờ cả những lúc như thế này nè các bác ạ. Thấy em khóc đòi sữa là lo hút sữa cho em thay mẹ luôn" - Đàm Thu Trang hào hứng khoe.

Vợ chồng Cường Đô la 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá' - Ảnh 6
nhóc tì nhà Cường Đô la còn có tài chăm em cực điệu nghệ

Suchin được nhận xét đúng chuẩn nhóc tì 'ngậm thìa vàng' khi từ nhỏ đã ba mẹ sắm cho nguyên dàn "xế hộp" cực xịn với vô vàn kiểu dáng khác nhau. Ngoài ra, nhóc tỳ được thiết kế cả khu vui chơi riêng trong nhà hay nhiều bộ sưu tầm túi xách hàng hiệu. Phong cách thời trang của Suchin luôn được khen ngợi dù trang phục của cô bé theo nhiều cá tính khác nhau.

Vợ chồng Cường Đô la 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá' - Ảnh 7
Suchin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ 'Chibi Suchin Racing' (Cuộc đua của cô bé Suchin) có giá hơn 2 tỷ đồng
Vợ chồng Cường Đô la 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá' - Ảnh 8
 Ngoài ra, nhóc tỳ được thiết kế cả khu vui chơi riêng trong nhà hay nhiều bộ sưu tầm túi xách hàng hiệu

Theo dõi trang cá nhân của Cường Đô La có thể thấy anh rất cưng chiều "con gái rượu". Suchin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ 'Chibi Suchin Racing' (Cuộc đua của cô bé Suchin) có giá hơn 2 tỷ đồng.

Đàm Thu Trang rạng rỡ khi nhận hai món quà 'siêu bự' trong ngày sinh nhật, hé lộ cách 'nịnh vợ' của Cường Đô La

Đàm Thu Trang rạng rỡ khi nhận hai món quà 'siêu bự' trong ngày sinh nhật, hé lộ cách 'nịnh vợ' của Cường Đô La

Trong ngày sinh nhật thứ 34, cựu người mẫu Đàm Thu Trang đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ phía người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Cường Đô la Cường đô la Cường Đô la - Đàm Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 53 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 3 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 48 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 51 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?