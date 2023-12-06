Vợ chồng Cường Đô la 'dở khóc dở cười' trong lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho ái nữ: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá'

Qua những hình ảnh trước đây được vợ chồng Cường Đô la chia sẻ, có thể thấy, dù mới chỉ 3 tuổi, thế nhưng bé Suchin luôn ghi điểm bởi độ đáng yêu và cách nói chuyện thông minh, lém lỉnh.

Suchin - con gái đầu lòng của Đàm Thu Trang cùng ông xã Cường Đô La là một những nhóc tì nhà sao Việt sở hữu lượng fan không thua kém bố mẹ. Từ ngày chào đời, cô bé thường xuyên được bố mẹ quay clip và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu trên mạng xã hội. Suchin - con gái đầu lòng của Đàm Thu Trang cùng ông xã Cường Đô La là một những nhóc tì nhà sao Việt sở hữu lượng fan không thua kém bố mẹ Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Cường Đô la khoe khoảnh khắc cùng bà xã lần đầu đi họp phụ huynh cho ái nữ. Đáng chú ý, nam doanh nhân khiến người hâm mộ "dở khóc dở cười" khi không ngại 'bóc phốt' con gái: "Nghe các cô giáo khen con mình mà 2 vợ chồng cười không ngậm được mồm luôn. Không biết phải con mình không nữa vì ở nhà với ở trường sao mà khác quá!".

Cường Đô la khoe khoảnh khắc cùng bà xã lần đầu đi họp phụ huynh cho ái nữ Bên dưới bình luận, cư dân mạng cũng thích thú để lại lời trêu chọc vợ chồng Cường Đô La rằng: 'Ở trường là con cô giáo, về nhà là con ba nên khác biệt à', 'Phải tin tưởng cháu nó chứ ạ', Anh không quay video cô chia sẻ cho bọn em hóng với'. Đáng chú ý, nam doanh nhân khiến người hâm mộ "dở khóc dở cười" khi không ngại 'bóc phốt' con gái: 'Ở nhà với ở trường sao mà khác quá' Qua những hình ảnh trước đây được vợ chồng Cường Đô la chia sẻ, có thể thấy, dù mới chỉ 3 tuổi, thế nhưng bé Suchin luôn ghi điểm bởi độ đáng yêu và cách nói chuyện thông minh, lém lỉnh. Không chỉ vậy, nhóc tì nhà Cường Đô la còn có tài chăm em cực điệu nghệ. Những đoạn clip quay lại cử chỉ nhẹ nhàng cùng cách nói chuyện cuả Suchin với em trai khiến ai xem cũng thích thú.

Qua những hình ảnh trước đây được vợ chồng Cường Đô la chia sẻ, có thể thấy, dù mới chỉ 3 tuổi, thế nhưng bé Suchin luôn ghi điểm bởi độ đáng yêu và cách nói chuyện thông minh, lém lỉnh. Bà xã Cường Đô La không ít lần hạnh phúc và tự hào khi nói rằng đã được nhờ cô con gái 3 tuổi phụ giúp được nhiều thứ. Suchin biết hút sữa, cho em bú bình, thích chơi cùng em. "Đẻ con gái là được nhờ cả những lúc như thế này nè các bác ạ. Thấy em khóc đòi sữa là lo hút sữa cho em thay mẹ luôn" - Đàm Thu Trang hào hứng khoe. nhóc tì nhà Cường Đô la còn có tài chăm em cực điệu nghệ Suchin được nhận xét đúng chuẩn nhóc tì 'ngậm thìa vàng' khi từ nhỏ đã ba mẹ sắm cho nguyên dàn "xế hộp" cực xịn với vô vàn kiểu dáng khác nhau. Ngoài ra, nhóc tỳ được thiết kế cả khu vui chơi riêng trong nhà hay nhiều bộ sưu tầm túi xách hàng hiệu. Phong cách thời trang của Suchin luôn được khen ngợi dù trang phục của cô bé theo nhiều cá tính khác nhau. Suchin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ 'Chibi Suchin Racing' (Cuộc đua của cô bé Suchin) có giá hơn 2 tỷ đồng Ngoài ra, nhóc tỳ được thiết kế cả khu vui chơi riêng trong nhà hay nhiều bộ sưu tầm túi xách hàng hiệu Theo dõi trang cá nhân của Cường Đô La có thể thấy anh rất cưng chiều "con gái rượu". Suchin từng được bố mua hẳn xế hộp xịn mang màu sắc phong thủy, hợp mệnh. Chiếc xe còn được đính kèm dòng chữ 'Chibi Suchin Racing' (Cuộc đua của cô bé Suchin) có giá hơn 2 tỷ đồng.

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