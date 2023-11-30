Đàm Thu Trang rạng rỡ khi nhận hai món quà 'siêu bự' trong ngày sinh nhật, hé lộ cách 'nịnh vợ' của Cường Đô La

Hậu trường 30/11/2023 21:10

Trong ngày sinh nhật thứ 34, cựu người mẫu Đàm Thu Trang đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ phía người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Gần 4 năm sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình. Bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng. 

Mới đây, Cường Đô La đã đăng tải bức ảnh cả gia đình quây quần đón sinh nhật trong ngày sinh nhật thứ 34 của bà xã Đàm Thu Trang. Nam doanh nhân viết: "Happy birthday vợ yêu Đàm Thu Trang". 

Đàm Thu Trang rạng rỡ khi nhận hai món quà 'siêu bự' trong ngày sinh nhật, hé lộ cách 'nịnh vợ' của Cường Đô La - Ảnh 1
 Cường "Đô La" khoe khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày sinh nhật Đàm Thu Trang

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, bà xã Cường Đô La - Đàm Thu Trang đã có chia sẻ mới thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, trong ngày sinh nhật tròn 34 tuổi, cựu người mẫu đã đăng tải ảnh cười hạnh phúc bên hai bé Suchin và Suti kèm caption: "Happy Birthday to me. Hai món quà sinh nhật tuổi mới siêu bự của mẹ".

Đàm Thu Trang rạng rỡ khi nhận hai món quà 'siêu bự' trong ngày sinh nhật, hé lộ cách 'nịnh vợ' của Cường Đô La - Ảnh 2Đàm Thu Trang rạng rỡ khi nhận hai món quà 'siêu bự' trong ngày sinh nhật, hé lộ cách 'nịnh vợ' của Cường Đô La - Ảnh 3
Đối với Đàm Thu Trang, hai con chính là món quà lớn nhất trong ngày sinh nhật

Cường "Đô La" và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019. Sau khi lên xe hoa, cô gần như rút khỏi showbiz. Tháng 8/2020, người đẹp sinh bé Suchin và sau đó dành phần lớn thời gian chăm sóc con, hỗ trợ chồng trong việc kinh doanh.

Sau khoảng gần ba năm, vào tháng 5 vừa qua cựu người mẫu tiếp tục sinh con trai với tên gọi ở nhà là Suti. Trải qua hai lần "vượt cạn", cựu người mẫu vẫn duy trì được nhan sắc xinh đẹp, cùng vóc dáng thon thả. Có ý kiến cho rằng cô đang ngày càng trở nên mặn mà, quyến rũ hơn khi trở thành bà mẹ của hai nhóc tỳ.

Đàm Thu Trang rạng rỡ khi nhận hai món quà 'siêu bự' trong ngày sinh nhật, hé lộ cách 'nịnh vợ' của Cường Đô La - Ảnh 4
 Đàm Thu Trang và ông xã đại gia vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc

Kể từ khi kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình. Bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng. 

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Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô La sao Việt

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