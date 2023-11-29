Hồ Văn Cường nhận 'mưa lời khen' vì hành động đặc biệt dành cho người thầy Ngọc Sơn nhân ngày sinh nhật!

Hậu trường 29/11/2023 09:28

Thời gian qua, nam ca sĩ nhí trở lại mạnh mẽ trên các sân khấu và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường được danh ca Ngọc Sơn 'đỡ đầu' phát triển con đường ca hát. Thời gian qua, nam ca sĩ nhí cũng trở lại mạnh mẽ trên các sân khấu và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Hồ Văn Cường nhận 'mưa lời khen' vì hành động đặc biệt dành cho người thầy Ngọc Sơn nhân ngày sinh nhật! - Ảnh 1
Sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường được danh ca Ngọc Sơn 'đỡ đầu' phát triển con đường ca hát

Không chỉ vậy, về phong cách biểu diễn cũng được đầu tư chỉn chu, cải thiện rõ rệt hơn về chuyên môn. Bên cạnh thời gian dành cho việc học, Hồ Văn Cường hiện là cái tên "đắt show" của nhiều phòng trà.

Hồ Văn Cường nhận 'mưa lời khen' vì hành động đặc biệt dành cho người thầy Ngọc Sơn nhân ngày sinh nhật! - Ảnh 2
 Về phong cách biểu diễn của Hồ Văn Cường cũng được đầu tư chỉn chu, cải thiện rõ rệt hơn về chuyên môn âm nhạc

Mới đây, nhân ngày sinh nhật danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường bất ngờ làm điều đặc biệt. Theo đó, giọng ca nhí đã gửi tặng chậu hoa lan kèm lời chúc mừng tuổi mới đến người thầy của mình. Hành động tri ân của Hồ Văn Cường dành cho người đã nâng đỡ cho mình đã nhận được "mưa lời khen" từ netizen. 

Hồ Văn Cường nhận 'mưa lời khen' vì hành động đặc biệt dành cho người thầy Ngọc Sơn nhân ngày sinh nhật! - Ảnh 3
 Giọng ca nhí đã gửi tặng chậu hoa lan kèm lời chúc mừng tuổi mới đến người thầy của mình

Vừa qua, trong lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hồ Văn Cường cho biết anh lo chi tiêu sinh hoạt cho bố mẹ và tiền ăn học của hai cháu nhỏ. Gia đình nam ca sĩ đang ở trọ tại một căn nhà nhỏ trung tâm TP.HCM, đầy đủ tiện nghi.

Hồ Văn Cường nhận 'mưa lời khen' vì hành động đặc biệt dành cho người thầy Ngọc Sơn nhân ngày sinh nhật! - Ảnh 4

Hành động tri ân của Hồ Văn Cường dành cho người đã nâng đỡ sự nghiệp cho mình đã nhận được "mưa lời khen" từ netizen

Hồ Văn Cường chăm chỉ đi hát để có nguồn thu nhập ổn định, mong mua được nhà riêng để bố mẹ có cuộc sống sung túc hơn và đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Ngoài thời gian học trên lớp, Hồ Văn Cường còn trau dồi thêm về kỹ năng chuyên môn.

Từ khóa:   hồ văn cường ngọc sơn - hồ văn cường Ca sĩ Ngọc Sơn

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