Xúc động với khoảnh khắc Hồ Văn Cường lau mồ hôi cho Phi Nhung trên sân khấu

Hậu trường 07/10/2023 09:36

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hồ Văn Cường lau mồ hôi cho Phi Nhung trên sân khấu khiến khán giả xúc động.

Việc Phi Nhung qua đời do Covid-19 khiến người hâm mộ xót thương cho một nghệ sĩ tài sắc. Gần 2 năm trôi qua, 4 người con theo ca hát của Phi Nhung vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Tuy nhiên Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân vẫn giữ mối quan hệ khăng khít, riêng với Hồ Văn Cường đi con đường khác. Hơn hết, khán giả thấy tiếc nuối vì tình cảm mẹ con của cố nghệ sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã rạn nứt không thể cứu vãn ở giai đoạn cuối đời của cố nghệ sĩ.

Xúc động với khoảnh khắc Hồ Văn Cường lau mồ hôi cho Phi Nhung trên sân khấu - Ảnh 1
Hồ Văn Cường và 'mẹ nuôi' Phi Nhung

 

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc cùng đứng trên sân khấu biểu diễn của Hồ Văn Cường cùng cố ca sĩ Phi Nhung thuở sinh thời. Đáng chú ý, nữ ca sĩ không ngần ngại sự có mặt của khán giả mà liên tục dành ra những lời khuyên nhủ, dạy bảo Hồ Văn Cường ngay trên sân khấu.

Xúc động với khoảnh khắc Hồ Văn Cường lau mồ hôi cho Phi Nhung trên sân khấu - Ảnh 2
Hồ Văn Cường nhìn thấy Phi Nhung thấm mệt, mồ hôi lã chã sau khi hát nên đã liên tục lấy khăn giấy lau mồ hôi cho mẹ nuôi

 

Trong khi đó, Hồ Văn Cường nhìn thấy Phi Nhung thấm mệt, mồ hôi lã chã sau khi hát nên đã liên tục lấy khăn giấy lau mồ hôi cho mẹ nuôi. Hành động nhỏ nhưng đã cho thấy được Hồ Văn Cường rất quan tâm đến Phi Nhung.

Xúc động với khoảnh khắc Hồ Văn Cường lau mồ hôi cho Phi Nhung trên sân khấu - Ảnh 3
Nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động khi nhìn thấy những khoảnh khắc thân thiết của hai mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường

 

Nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động khi nhìn thấy những khoảnh khắc thân thiết của hai mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Màn song ca cũng khiến nhiều cư dân mạng xúc động, bật khóc vì giọng hát của nữ nghệ sĩ tài hoa.

Xúc động với khoảnh khắc Hồ Văn Cường lau mồ hôi cho Phi Nhung trên sân khấu - Ảnh 4
Sau ồn ào tách khỏi công ty của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường và bố mẹ ra ở riêng và khá kín tiến

 

Sau ồn ào tách khỏi công ty của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường và bố mẹ ra ở riêng và khá kín tiếng. Nam ca sĩ đang học đại học tại TP HCM, thỉnh thoảng vẫn đi hát để lo cho gia đình.

Xúc động với khoảnh khắc Hồ Văn Cường lau mồ hôi cho Phi Nhung trên sân khấu - Ảnh 5
Ca sĩ Ngọc Sơn là người đứng ra nhận hỗ trợ giọng ca này phát triển sự nghiệp

 

Được biết, ca sĩ Ngọc Sơn là người đứng ra nhận hỗ trợ giọng ca này phát triển sự nghiệp. Ngọc Sơn đánh giá Hồ Văn Cường là ‘viên ngọc sáng’ trong tương lai. Nam ca sĩ tiết lộ học trò đang ở nhà thuê, cuộc sống tốt và hoàn toàn tự lập. Thỉnh thoảng, Ngọc Sơn gặp Hồ Văn Cường để dạy về âm nhạc hoặc bồi dưỡng thêm giọng hát.

Xúc động với khoảnh khắc Hồ Văn Cường lau mồ hôi cho Phi Nhung trên sân khấu - Ảnh 6
Trong các buổi họp fan, nhiều khán giả đều gửi tặng Hồ Văn Cường những món quà có giá trị cao

 

Sự nghiệp ca hát của Hồ Văn Cường đã thay đổi nhiều so với trước đây. Tại Fanpage của FC Hồ Văn Cường, các fan hâm mộ liên tục cập nhật hình ảnh, lịch diễn của giọng ca sinh năm 2003. Người hâm mộ của Hồ Văn Cường không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nơi như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong các buổi họp fan, những khán giả ở xa không dự được đều gửi tặng nam ca sĩ những món quà có giá trị cao như vàng, tiền USD,…

Hồ Văn Cường bất ngờ làm một việc dành cho 'mẹ nuôi' Phi Nhung vào dịp lễ Vu lan

Hồ Văn Cường bất ngờ làm một việc dành cho 'mẹ nuôi' Phi Nhung vào dịp lễ Vu lan

Mới đây, Hồ Văn Cường khiến khán giả cảm động khi bất ngờ làm một việc dành cho 'mẹ nuôi' Phi Nhung vào dịp lễ Vu lan.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung vbiz

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