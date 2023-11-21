Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu!

Hậu trường 21/11/2023 13:21

Nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho sự đáng yêu của nhóc tì và chúc em mau ăn chóng lớn.

Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia Cường Đô La vẫn giữ lửa hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình. 

Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu! - Ảnh 1
Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia Cường Đô La vẫn giữ lửa hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội

Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin. Đến nay, Sutin tròn 6 tháng tuổi, bắt đầu được mẹ Đàm Thu Trang cho tập ăn dặm. Cách đây vài phút, trên trang cá nhân, Cường Đô la hào hứng chia sẻ khoảnh khắc xin nghỉ làm "chủ tịch" một hôm để vào vai bố bỉm cho con ăn dặm ngày đầu tiên. 

Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu! - Ảnh 2
Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin

Bên dưới bình luận, bà xã Cường Đô la dí dỏm khoe biểu cảm con trai mếu máo đòi ăn món mới, lạ miệng này. Nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho sự đáng yêu của nhóc tì và chúc em mau ăn chóng lớn.

Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu! - Ảnh 3

Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu! - Ảnh 4

Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu! - Ảnh 5
Cường Đô la khoe khoảnh khắc cho con trai trong 6 tháng tuổi ăn dặm ngày đầu tiên

Từ những tấm ảnh đầu đời của nhóc tì được chia sẻ, Sutin sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và thừa hưởng nhiều đường nét của Cường Đô la. Dù công việc bận rộn, nam doanh nhân vẫn dành thời gian tự tay chăm quý tử. Anh thường chia sẻ khoảnh khắc cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con,... khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu! - Ảnh 6
Bên dưới bình luận, bà xã Cường Đô la dí dỏm khoe biểu cảm con trai mếu máo đòi ăn món mới, lạ miệng này

Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La về chung một nhà vào năm 2019. Năm 2020, cô đã hạ sinh con gái đầu lòng Suchin Tuệ San cho "đại gia phố núi". Từ ngày về chung một nhà, Cường Đô La được mệnh danh là "chồng quốc dân" khi không ngại thể hiện sự nuông chiều, yêu thương bà xã. 

Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu! - Ảnh 7
Dù công việc bận rộn, nam doanh nhân vẫn dành thời gian tự tay chăm quý tử

Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu! - Ảnh 8
Hình ảnh ông bố chủ tịch vừa đẩy xe nôi trông bé út Sutin, vừa phải cõng con gái Suchin trên vai khiến ai xem ảnh cũng bật cười

Nhờ sự hỗ trợ của Cường Đô La mà Đàm Thu Trang cũng không quá vất vả trong thời kỳ bỉm sữa, có thời gian để chăm sóc bản thân và gặp gỡ bạn bè để giữ tinh thần thoải mái. Trước đó, chỉ 3 tháng sau sinh, Đàm Thu Trang đã nhanh chóng về dáng, khoe eo thon gọn.

Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu! - Ảnh 9
Chỉ 3 tháng sau sinh, Đàm Thu Trang đã nhanh chóng về dáng, khoe eo thon gọn

Nhiều người cũng công nhận rằng người đẹp ngày càng nhuận sắc sau sinh. Nhìn qua không ai nghĩ rằng cô đã là mẹ của 2 nhóc tỳ, nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp không kém gì thời con gái. 

Mới 3 tuổi, 'chị ba' nhà Cường Đô La trổ tài chăm em cực khéo, cử chỉ ân cần với cậu út khiến dân tình thích thú!

Mới 3 tuổi, 'chị ba' nhà Cường Đô La trổ tài chăm em cực khéo, cử chỉ ân cần với cậu út khiến dân tình thích thú!

Khoảnh khắc chăm em đáng yêu của Suchin nhanh chóng thu hút sự quan tâm khiến dân tình cũng ồ ạt bày tỏ sự thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai cường đô la 3 con của Cường Đô la cường đô la

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ