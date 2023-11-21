Cường Đô la xả vai 'chủ tịch', hóa bố bỉm cho quý tử ăn dặm ngày đầu tiên, biểu cảm mếu máo của nhóc tì quá đáng yêu!

Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin. Đến nay, Sutin tròn 6 tháng tuổi, bắt đầu được mẹ Đàm Thu Trang cho tập ăn dặm. Cách đây vài phút, trên trang cá nhân, Cường Đô la hào hứng chia sẻ khoảnh khắc xin nghỉ làm "chủ tịch" một hôm để vào vai bố bỉm cho con ăn dặm ngày đầu tiên.

Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia Cường Đô La vẫn giữ lửa hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình.

Bên dưới bình luận, bà xã Cường Đô la dí dỏm khoe biểu cảm con trai mếu máo đòi ăn món mới, lạ miệng này. Nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho sự đáng yêu của nhóc tì và chúc em mau ăn chóng lớn.

Cường Đô la khoe khoảnh khắc cho con trai trong 6 tháng tuổi ăn dặm ngày đầu tiên

Từ những tấm ảnh đầu đời của nhóc tì được chia sẻ, Sutin sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và thừa hưởng nhiều đường nét của Cường Đô la. Dù công việc bận rộn, nam doanh nhân vẫn dành thời gian tự tay chăm quý tử. Anh thường chia sẻ khoảnh khắc cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con,... khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Bên dưới bình luận, bà xã Cường Đô la dí dỏm khoe biểu cảm con trai mếu máo đòi ăn món mới, lạ miệng này

Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La về chung một nhà vào năm 2019. Năm 2020, cô đã hạ sinh con gái đầu lòng Suchin Tuệ San cho "đại gia phố núi". Từ ngày về chung một nhà, Cường Đô La được mệnh danh là "chồng quốc dân" khi không ngại thể hiện sự nuông chiều, yêu thương bà xã.

Dù công việc bận rộn, nam doanh nhân vẫn dành thời gian tự tay chăm quý tử

Hình ảnh ông bố chủ tịch vừa đẩy xe nôi trông bé út Sutin, vừa phải cõng con gái Suchin trên vai khiến ai xem ảnh cũng bật cười

Nhờ sự hỗ trợ của Cường Đô La mà Đàm Thu Trang cũng không quá vất vả trong thời kỳ bỉm sữa, có thời gian để chăm sóc bản thân và gặp gỡ bạn bè để giữ tinh thần thoải mái. Trước đó, chỉ 3 tháng sau sinh, Đàm Thu Trang đã nhanh chóng về dáng, khoe eo thon gọn.

Chỉ 3 tháng sau sinh, Đàm Thu Trang đã nhanh chóng về dáng, khoe eo thon gọn

Nhiều người cũng công nhận rằng người đẹp ngày càng nhuận sắc sau sinh. Nhìn qua không ai nghĩ rằng cô đã là mẹ của 2 nhóc tỳ, nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp không kém gì thời con gái.