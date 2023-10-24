Cường Đô la háo hức 'đu trend' cùng 2 quý tử, netizen soi ra một chi tiết không thay đổi dù qua 13 năm!

Hậu trường 24/10/2023 09:23

Nhiều người cũng bất ngờ vì hình ảnh sơ sinh của Subeo hiếm hoi được "lên sóng". 

Không chỉ yêu chiều vợ, đại gia phố núi Cường Đô La còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tài chăm con quá khéo. Dù bận rộn công việc, nam doanh nhân vẫn luôn dành thời gian cho con ăn, chơi với con,...

Cường Đô la háo hức 'đu trend' cùng 2 quý tử, netizen soi ra một chi tiết không thay đổi dù qua 13 năm! - Ảnh 1
Không chỉ yêu chiều vợ, đại gia phố núi Cường Đô La còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tài chăm con quá khéo

Mới đây nhất, Cường Đô La bất ngờ "đu trend" ngày xưa và nay khi chia sẻ hình ảnh bên hai nhóc tỳ là Subeo và Sutin. Theo đó, ông xã Đàm Thu Trang cùng "thả" một dáng và để các con nằm lên người. Được biết, hai khoảnh khắc được chụp lại cách nhau 13 năm, song một số dân mạng nhận xét Cường Đô La không có quá nhiều thay đổi. Nhiều người cũng bất ngờ vì hình ảnh sơ sinh của Subeo hiếm hoi được "lên sóng". 

Cường Đô la háo hức 'đu trend' cùng 2 quý tử, netizen soi ra một chi tiết không thay đổi dù qua 13 năm! - Ảnh 2
Cường Đô la háo hức 'đu trend' cùng 2 quý tử, netizen soi ra một chi tiết không thay đổi dù qua 13 năm! - Ảnh 3
Hai khoảnh khắc được chụp lại cách nhau 13 năm, song một số dân mạng nhận xét Cường Đô La không có quá nhiều thay đổi

Sutin chào đời vào cuối tháng 5 vừa qua. Chỉ 5 tháng sau sinh, nhóc tì trộm vía bụ bẫm, lém lỉnh và đáng yêu. Bé Subeo - con riêng của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cũng rất yêu thương các em. Dù ba mẹ đã không còn sống cùng, Subeo lần lượt ở hai nhà để luôn gần gũi cả bố lẫn mẹ nhưng nhiều người nhận xét cậu bé sống rất tình cảm, biết suy nghĩ đến mọi người.

Cường Đô la háo hức 'đu trend' cùng 2 quý tử, netizen soi ra một chi tiết không thay đổi dù qua 13 năm! - Ảnh 4
Bé Subeo - con riêng của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cũng rất yêu thương các em
Cường Đô la háo hức 'đu trend' cùng 2 quý tử, netizen soi ra một chi tiết không thay đổi dù qua 13 năm! - Ảnh 5
Dù ba mẹ đã không còn sống cùng, Subeo lần lượt ở hai nhà để luôn gần gũi cả bố lẫn mẹ nhưng nhiều người nhận xét cậu bé sống rất tình cảm, biết suy nghĩ đến mọi người

 

Trang cá nhân của Cường Đô la luôn tràn ngập những khoảnh khắc vui đùa cùng các con. Hình ảnh ông bố vừa đẩy xe nôi trông bé út Sutin, vừa phải cõng con gái thứ Suchin trên vai khiến ai xem ảnh cũng bật cười.

Vị doanh nhân nổi tiếng cho biết, vì muốn xin vợ đi phượt nên anh phải lấy lòng bằng cách tăng giờ trông con, dành hẳn cả ngày nghỉ cuối tuần để phục vụ hai nhóc tỳ. Cường Đô La hài hước viết: "Thêm 1 chủ nhật nhiệt tình hết mình với công việc.. Không biết visa đi Măng Đen sắp được cấp chưa Đàm Thu Trang ơi". Có thể thấy, Đàm Thu Trang chính là "nóc nhà" đầy quyền lực, dù chồng ở ngoài là tổng tài nhưng muốn đi chơi cũng phải xin phép vợ.

Cường Đô la háo hức 'đu trend' cùng 2 quý tử, netizen soi ra một chi tiết không thay đổi dù qua 13 năm! - Ảnh 6
Hình ảnh ông bố vừa đẩy xe nôi trông bé út Sutin, vừa phải cõng con gái thứ Suchin trên vai khiến ai xem ảnh cũng bật cười

Nhờ sự hỗ trợ của Cường Đô La mà Đàm Thu Trang cũng không quá vất vả trong thời kỳ bỉm sữa, có thời gian để chăm sóc bản thân và gặp gỡ bạn bè để tinh thần thoải mái.

Ái nữ nhà Cường Đô La - Đàm Thu Trang gây sốt với khoảnh khắc xinh xắn như công chúa, netizen còn ngưỡng mộ cô bé vì sở hữu một điều?

Ái nữ nhà Cường Đô La - Đàm Thu Trang gây sốt với khoảnh khắc xinh xắn như công chúa, netizen còn ngưỡng mộ cô bé vì sở hữu một điều?

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Cường Đô La đã đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của ái nữ Suchin nhà mình, netizen ngưỡng mộ cô bé vì sở hữu một điều.

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