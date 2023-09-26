Trong tấm ảnh do cựu người mẫu chia sẻ, có thể thấy Sutin bụ bẫm, đáng yêu của Sutin khiến người hâm mộ trầm trồ.

Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia Cường Đô La vẫn giữ lửa hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình. Bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng. Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia Cường Đô La vẫn giữ lửa hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin. Đến khi con 3 tháng tuổi, Đàm Thu Trang lần đầu tiên hé lộ hình ảnh cận mặt của quý tử.

Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin Đến nay gần được 4 tháng tuổi, nhóc tì nhà Cường Đô la thường xuyên được ba mẹ cho lên đồ cực đáng yêu. Mới đây nhất, hưởng ứng ngày Tết Trung thu cận kề, Sutin được chuẩn bị sẵn một outfit nổi bật để đi chơi. Trên trang cá nhân, đâi gia phố núi chia sẻ hài hước: "Outfit cho anh Bốn đi chơi trung thu năm nay thế này được kg cô chú ơi".

Đến nay gần được 4 tháng tuổi, nhóc tì nhà Cường Đô la thường xuyên được ba mẹ cho lên đồ cực đáng yêu Ngay dưới bình luận, người hâm mộ liên tục ngợi khen về sự dễ thương của nhóc tì út nhà Cường Đô La. Một bình luận còn ví von rằng Sutin chính là lồng đèn trung thu độc nhất của ba Cường và còn không quên nói rằng diện mạo nhóc tì giống ba khuôn đúc. Có thể dự đoán, thời gian sắp tới, nhóc tì này sẽ chiếm spotlight hơn cả ba mẹ nổi tiếng. Ngay dưới bình luận, người hâm mộ liên tục ngợi khen về sự dễ thương của nhóc tì út nhà Cường Đô La Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La về chung một nhà vào năm 2019. Năm 2020, cô đã hạ sinh con gái đầu lòng Suchin Tuệ San cho "đại gia phố núi". Từ ngày về chung một nhà, Cường Đô La được mệnh danh là "chồng quốc dân" khi không ngại thể hiện sự nuông chiều, yêu thương bà xã. Không chỉ vậy, Cường Đô La còn giúp vợ trông con rất khéo. Anh thường chia sẻ khoảnh khắc cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con,... khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-tu-ut-nha-cuong-o-la-len-o-i-choi-trung-thu-uoc-vi-la-long-en-oc-nhat-cua-ai-gia-pho-nui-619594.html