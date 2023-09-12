Cường Đô La khoe cận mặt quý tử út: Mắt thần thái của ba, miệng cười của mẹ!

Hậu trường 12/09/2023 20:08

Nam doanh nhân cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh lớn lên của con trai cưng trên trang cá nhân.  

Tối 12/9, Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc cực đáng yêu của nhóc tỳ Sutin - con trai của anh cùng bà xã Đàm Thu Trang. Quý tử út của nam doanh nhân nhanh chóng "đốn tim" khán giả vì gương mặt bụ bẫm, đáng yêu. Cậu bé được nhận xét nụ cười giống mẹ và thần thái "y một khuôn giống papa".  

Cách đây ít tháng, vào ngày 30/5, Cường Đô La vui mừng thông báo Đàm Thu Trang hạ sinh thành công nhóc tỳ thứ hai là con trai. Anh tiết lộ tên thân mật là Sutin và có vần đầu giống với anh hai Subeo và chị ba Suchin. Anh cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh lớn lên của con trai cưng trên trang cá nhân.   

Cường Đô La khoe cận mặt quý tử út: Mắt thần thái của ba, miệng cười của mẹ! - Ảnh 1
Cường Đô La khoe cận mặt quý tử út

Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào năm 2019. Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng. Cuối tháng 5/2023, Đàm Thu Trang sinh con thứ 2 cho nam doanh nhân. Dù đã có thành viên mới, nam doanh nhân vẫn dành sự yêu thương và quan tâm đến tất cả các con, kể cả anh cả Subeo - con chung giữa Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà - để các bé không cảm thấy tủi thân.    

Cường Đô La - Đàm Thu Trang hiện đang có cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên nhóc tỳ là ái nữ Suchin chào đời vào tháng 8/2020, quý tử Sutin chào đời vào tháng 5/2023 và con riêng của Cường Đô La - Subeo (13 tuổi).   

Cường Đô La khoe cận mặt quý tử út: Mắt thần thái của ba, miệng cười của mẹ! - Ảnh 2

Cường Đô La khoe cận mặt quý tử út: Mắt thần thái của ba, miệng cười của mẹ! - Ảnh 3
Sutin chào đời vào tháng 5/2023, được anh cả và chị hai hết mực yêu thương
Cường Đô La khoe cận mặt quý tử út: Mắt thần thái của ba, miệng cười của mẹ! - Ảnh 4
Cường Đô La - Đàm Thu Trang hiện đang có cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên nhóc tỳ là ái nữ Suchin chào đời vào tháng 8/2020, quý tử Sutin chào đời vào tháng 5/2023 và con riêng của Cường Đô La - Subeo (13 tuổi)

Dù công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng Cường Đô La vẫn luôn sắp xếp để có nhiều thời gian ở bên gia đình và các con. Kể từ khi có con, Cường Đô La chính thức gia nhập hội những ông bố "cuồng" con.

Nam doanh nhân thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ cùng các con, cho con ăn, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con. Vì vậy, nam doanh nhân được người hâm mộ ưu ái gọi là ''ông bố quốc dân".  

Mẹ bỉm Đàm Thu Trang thả dáng thon gọn chỉ sau 3 tháng sinh con khiến ông xã Cường Đô La cũng phải thốt lên một câu trầm trồ!

Mẹ bỉm Đàm Thu Trang thả dáng thon gọn chỉ sau 3 tháng sinh con khiến ông xã Cường Đô La cũng phải thốt lên một câu trầm trồ!

Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin.

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