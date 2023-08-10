Con trai của Cường Đô La và Hà Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong sinh nhật em gái, thay đổi một chi tiết trên cơ thể

Vừa qua, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bé Suchin. Trong bức ảnh gia đình được đăng tải, Đàm Thu Trang diện đầm thanh lịch, còn Cường Đô La chọn sơ mi trắng lịch lãm bên bé Subeo , Suchin và Sutin. Khoảnh khắc gia đình 5 người rạng rỡ của doanh nhân phố núi khiến ai nấy trầm trồ.

Trước đó, Cường Đô La cho biết con trai luôn chủ động quyết định kiểu và tiệm làm tóc chứ không phụ thuộc vào bố mẹ. Đồng thời, phong cách ăn diện của Subeo cũng do cậu bé tự lựa chọn.

Đáng chú ý, anh cả Subeo xuất hiện với diện mạo khác lạ với kiểu tóc uốn xoăn cá tính. Dù chỉ ăn mặc đơn giản nhưng Subeo nổi bật vì chiều cao ấn tượng vì cao gần bằng Đàm Thu Trang và đã vượt bố Cường Đô La.

Cường Đô La cho biết con trai luôn chủ động quyết định kiểu và tiệm làm tóc chứ không phụ thuộc vào bố mẹ

Trong những hình ảnh được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trước đó, Subeo cũng đã khiến nhiều người bất ngờ bởi sự phát triển chiều cao vượt trội. Khi đứng cạnh Hà Hồ, Subeo đã cao gần bằng và đôi chân dài của cậu bé được cho là thừa hưởng từ mẹ.

Subeo có đôi chân dài được thừa hưởng từ mẹ Hà Hồ

Subeo là con trai đầu lòng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Cậu bé còn rất gắn bó với cả dượng và dì của mình là Kim Lý và Đàm Thu Trang. Trước và sau khi kết hôn với Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã hết lòng quan tâm con riêng của chồng. Không chỉ săn sóc Subeo trong những chuyến đi, bà xã Cường Đôla còn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu nhóc.

Đàm Thu Trang đã hết lòng quan tâm con riêng của chồng

Kim Lý cho rằng Subeo là con riêng của Hà Hồ nhưng anh luôn xem cậu bé là con của mình

Còn về phần Kim Lý luôn dành tình cảm đặc biệt cho Subeo. Họ có thể làm bạn với nhau, cùng chơi, trò chuyện, xem phim, tập thể thao. Anh từng nói với người thân rằng, Subeo là con riêng của Hà Hồ nhưng anh luôn xem cậu bé là con của mình.

Subeo luôn ra dáng là người anh cả và dành nhiều thời gian bên các em

Nhờ tình yêu thương của gia đình mà Subeo trở thành một cậu bé rất tình cảm. Dù mới 12 tuổi nhưng cậu bé được ngưỡng mộ vì tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tình cảm với bố mẹ hai bên và các em. Cậu bé luôn ra dáng là người anh cả khi tự nấu ăn, chơi đùa và dành nhiều thời gian bên Suchin, Leon và cả Lisa. Từng khoảnh khắc ấy đều khiến người hâm mộ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lây.