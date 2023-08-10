Con trai của Cường Đô La và Hà Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong sinh nhật em gái, thay đổi một chi tiết trên cơ thể

Hậu trường 10/08/2023 09:49

Vừa qua, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bé Suchin. Đáng chú ý, anh cả Subeo xuất hiện với diện mạo khác lạ, thay đổi một chi tiết trên cơ thể.

Vừa qua, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bé Suchin. Trong bức ảnh gia đình được đăng tải, Đàm Thu Trang diện đầm thanh lịch, còn Cường Đô La chọn sơ mi trắng lịch lãm bên bé Subeo, Suchin và Sutin. Khoảnh khắc gia đình 5 người rạng rỡ của doanh nhân phố núi khiến ai nấy trầm trồ.

Con trai của Cường Đô La và Hà Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong sinh nhật em gái, thay đổi một chi tiết trên cơ thể - Ảnh 1
Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bé Suchin

 

Đáng chú ý, anh cả Subeo xuất hiện với diện mạo khác lạ với kiểu tóc uốn xoăn cá tính. Dù chỉ ăn mặc đơn giản nhưng Subeo nổi bật vì chiều cao ấn tượng vì cao gần bằng Đàm Thu Trang và đã vượt bố Cường Đô La.

Con trai của Cường Đô La và Hà Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong sinh nhật em gái, thay đổi một chi tiết trên cơ thể - Ảnh 2
Subeo được chú ý vì diện mạo khác lạ với kiểu tóc uốn xoăn cá tính và chiều cao vượt trội

Trước đó, Cường Đô La cho biết con trai luôn chủ động quyết định kiểu và tiệm làm tóc chứ không phụ thuộc vào bố mẹ. Đồng thời, phong cách ăn diện của Subeo cũng do cậu bé tự lựa chọn.

Con trai của Cường Đô La và Hà Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong sinh nhật em gái, thay đổi một chi tiết trên cơ thể - Ảnh 3
Cường Đô La cho biết con trai luôn chủ động quyết định kiểu và tiệm làm tóc chứ không phụ thuộc vào bố mẹ

 

Trong những hình ảnh được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trước đó, Subeo cũng đã khiến nhiều người bất ngờ bởi sự phát triển chiều cao vượt trội. Khi đứng cạnh Hà Hồ, Subeo đã cao gần bằng và đôi chân dài của cậu bé được cho là thừa hưởng từ mẹ.

Con trai của Cường Đô La và Hà Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong sinh nhật em gái, thay đổi một chi tiết trên cơ thể - Ảnh 4
Subeo có đôi chân dài được thừa hưởng từ mẹ Hà Hồ

 

Subeo là con trai đầu lòng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Cậu bé còn rất gắn bó với cả dượng và dì của mình là Kim Lý và Đàm Thu Trang. Trước và sau khi kết hôn với Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã hết lòng quan tâm con riêng của chồng. Không chỉ săn sóc Subeo trong những chuyến đi, bà xã Cường Đôla còn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu nhóc.

Con trai của Cường Đô La và Hà Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong sinh nhật em gái, thay đổi một chi tiết trên cơ thể - Ảnh 5
Đàm Thu Trang đã hết lòng quan tâm con riêng của chồng

 

Con trai của Cường Đô La và Hà Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong sinh nhật em gái, thay đổi một chi tiết trên cơ thể - Ảnh 6
Kim Lý cho rằng Subeo là con riêng của Hà Hồ nhưng anh luôn xem cậu bé là con của mình

 

Còn về phần Kim Lý luôn dành tình cảm đặc biệt cho Subeo. Họ có thể làm bạn với nhau, cùng chơi, trò chuyện, xem phim, tập thể thao. Anh từng nói với người thân rằng, Subeo là con riêng của Hà Hồ nhưng anh luôn xem cậu bé là con của mình.

Con trai của Cường Đô La và Hà Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong sinh nhật em gái, thay đổi một chi tiết trên cơ thể - Ảnh 7
Con trai của Cường Đô La và Hà Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ trong sinh nhật em gái, thay đổi một chi tiết trên cơ thể - Ảnh 8
Subeo luôn ra dáng là người anh cả và dành nhiều thời gian bên các em

 

Nhờ tình yêu thương của gia đình mà Subeo trở thành một cậu bé rất tình cảm. Dù mới 12 tuổi nhưng cậu bé được ngưỡng mộ vì tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tình cảm với bố mẹ hai bên và các em. Cậu bé luôn ra dáng là người anh cả khi tự nấu ăn, chơi đùa và dành nhiều thời gian bên Suchin, Leon và cả Lisa. Từng khoảnh khắc ấy đều khiến người hâm mộ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lây.

 

Con gái nhà Cường Đô La tự lái 'siêu xe' cực ngầu mừng tuổi mới, phong thái 'đúng chuẩn con nhà nòi'

Con gái nhà Cường Đô La tự lái 'siêu xe' cực ngầu mừng tuổi mới, phong thái 'đúng chuẩn con nhà nòi'

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đã đăng tải khoảnh khắc ái nữ Suchin tự lái 'siêu xe' mừng tuổi mới vô cùng sành điệu khiến dân tình thích thú.

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Từ khóa:   Subeo Cường Đô La Hồ Ngọc Hà

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