Vừa hết tháng ở cữ, Đàm Thu Trang 'khóa môi' Cường Đô La ngọt ngào trong dịp tụ họp hội bạn thân

Hậu trường 04/07/2023 20:53

Khoảnh khắc Cường Đô La không ngại ngần trao cho 'bà xã' Đàm Thu Trang nụ hôn đầy ngọt ngào giữa chốn đông người khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đăng tải khoảnh khắc hội ngộ cùng Đàm Thu Trang. Cô hết lời khen ngợi người bạn thân: "Gặp nhau sau thời gian ở cữ của mẹ Đàm Thu Trang hợp đẻ quá nè, vẫn như 20 tuổi, ngày mình gặp nhau".

Vừa hết tháng ở cữ, Đàm Thu Trang 'khóa môi' Cường Đô La ngọt ngào trong dịp tụ họp hội bạn thân - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh đăng tải khoảnh khắc hội ngộ cùng Đàm Thu Trang và hội bạn thân

 

Đáng chú ý, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã phát ‘cẩu lương’ liên tục. Diệp Lâm Anh cũng kịp bắt được khoảnh khắc Cường Đô La trao cho bà xã nụ hôn đầy ngọt ngào giữa chốn đông người. Diệp Lâm Anh viết: "Bắt vội khoảnh khắc này nên hình hơi rung rinh".

Vừa hết tháng ở cữ, Đàm Thu Trang 'khóa môi' Cường Đô La ngọt ngào trong dịp tụ họp hội bạn thân - Ảnh 2
Cường Đô La trao cho 'bà xã' Đàm Thu Trang nụ hôn đầy ngọt ngào giữa chốn đông người

 

Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của cựu người mẫu Đàm Thu Trang sau khi sinh con thứ 2 với Cường Đô La khiến nhiều người ngưỡng mộ. Quá trình từ khi mang thai đến khi hạ sinh quý tử Sutin, cô được chồng chăm sóc kỹ lưỡng. Bên nhau hơn 4 năm, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn, tình cảm nhưng không phô trương.

Vừa hết tháng ở cữ, Đàm Thu Trang 'khóa môi' Cường Đô La ngọt ngào trong dịp tụ họp hội bạn thân - Ảnh 3

Vừa hết tháng ở cữ, Đàm Thu Trang 'khóa môi' Cường Đô La ngọt ngào trong dịp tụ họp hội bạn thân - Ảnh 4
Cuộc sống hôn nhân của cựu người mẫu Đàm Thu Trang sau khi sinh con thứ 2 với Cường Đô La khiến nhiều người ngưỡng mộ

 

Nói thêm về mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Đàm Thu Trang, cả hai cùng với Trần Hiền và Pông Chuẩn quen biết nhau từ khi cùng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Cả 4 người đẹp đã gắn bó bên nhau hơn 1 thập kỷ. Hiện tại, các thành viên đều đã có công việc riêng và hạn chế xuất hiện trong làng giải trí, Tuy nhiên, họ vẫn dành thời gian cho nhau, gặp gỡ vào những dịp quan trọng. Tình bạn đẹp của Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Trần Hiền và Pông Chuẩn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

Vừa hết tháng ở cữ, Đàm Thu Trang 'khóa môi' Cường Đô La ngọt ngào trong dịp tụ họp hội bạn thân - Ảnh 5
Diệp Lâm Anh - Đàm Thu Trang - Trần Hiền - Pông Chuẩn quen biết nhau từ khi cùng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model

 

Cường Đô La cũng dành sự ủng hộ cho tình bạn của bà xã và Diệp Lâm Anh. Trước đó, ‘đại gia phố núi’ chịu chi số tiền lớn để sẵn sàng tạo nên một studio ngay trong gara chứa siêu xe của mình để hội bạn thân của vợ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 11 năm tình bạn.

Vừa hết tháng ở cữ, Đàm Thu Trang 'khóa môi' Cường Đô La ngọt ngào trong dịp tụ họp hội bạn thân - Ảnh 6
Cường Đô La chịu chi số tiền lớn để hội bạn thân của vợ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 11 năm tình bạn

 

Vừa hết tháng ở cữ, Đàm Thu Trang 'khóa môi' Cường Đô La ngọt ngào trong dịp tụ họp hội bạn thân - Ảnh 7
Thời điểm Diệp Lâm Anh bị chồng cũ chặn xe giữa đường, vợ chồng Cường Đô La đã có mặt kịp thời để "cứu nguy"

 

Thời điểm Diệp Lâm Anh bị chồng cũ chặn xe giữa đường hồi cuối năm 2022, vợ chồng Cường Đô La đã có mặt kịp thời để "cứu nguy". Điều này cho thấy sự thân thiết đặc biệt giữa 2 bên.

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Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La đã chia sẻ những hình ảnh của hai bố con trong 1 buổi đi chơi golf. Đáng chú ý, ở tuổi 13, Subeo đã cao vượt trội hơn bố Cường Đô La khiến netizen trầm trồ.

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Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Diệp Lâm Anh vbiz

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