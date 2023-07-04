Vừa hết tháng ở cữ, Đàm Thu Trang 'khóa môi' Cường Đô La ngọt ngào trong dịp tụ họp hội bạn thân

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đăng tải khoảnh khắc hội ngộ cùng Đàm Thu Trang. Cô hết lời khen ngợi người bạn thân: "Gặp nhau sau thời gian ở cữ của mẹ Đàm Thu Trang hợp đẻ quá nè, vẫn như 20 tuổi, ngày mình gặp nhau".

Đáng chú ý, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã phát ‘cẩu lương’ liên tục. Diệp Lâm Anh cũng kịp bắt được khoảnh khắc Cường Đô La trao cho bà xã nụ hôn đầy ngọt ngào giữa chốn đông người. Diệp Lâm Anh viết: "Bắt vội khoảnh khắc này nên hình hơi rung rinh".

Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của cựu người mẫu Đàm Thu Trang sau khi sinh con thứ 2 với Cường Đô La khiến nhiều người ngưỡng mộ. Quá trình từ khi mang thai đến khi hạ sinh quý tử Sutin, cô được chồng chăm sóc kỹ lưỡng. Bên nhau hơn 4 năm, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn, tình cảm nhưng không phô trương.

Cuộc sống hôn nhân của cựu người mẫu Đàm Thu Trang sau khi sinh con thứ 2 với Cường Đô La khiến nhiều người ngưỡng mộ

Nói thêm về mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Đàm Thu Trang, cả hai cùng với Trần Hiền và Pông Chuẩn quen biết nhau từ khi cùng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Cả 4 người đẹp đã gắn bó bên nhau hơn 1 thập kỷ. Hiện tại, các thành viên đều đã có công việc riêng và hạn chế xuất hiện trong làng giải trí, Tuy nhiên, họ vẫn dành thời gian cho nhau, gặp gỡ vào những dịp quan trọng. Tình bạn đẹp của Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Trần Hiền và Pông Chuẩn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Diệp Lâm Anh - Đàm Thu Trang - Trần Hiền - Pông Chuẩn quen biết nhau từ khi cùng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model

Cường Đô La cũng dành sự ủng hộ cho tình bạn của bà xã và Diệp Lâm Anh. Trước đó, ‘đại gia phố núi’ chịu chi số tiền lớn để sẵn sàng tạo nên một studio ngay trong gara chứa siêu xe của mình để hội bạn thân của vợ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 11 năm tình bạn.

Cường Đô La chịu chi số tiền lớn để hội bạn thân của vợ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 11 năm tình bạn

Thời điểm Diệp Lâm Anh bị chồng cũ chặn xe giữa đường, vợ chồng Cường Đô La đã có mặt kịp thời để "cứu nguy"

Thời điểm Diệp Lâm Anh bị chồng cũ chặn xe giữa đường hồi cuối năm 2022, vợ chồng Cường Đô La đã có mặt kịp thời để "cứu nguy". Điều này cho thấy sự thân thiết đặc biệt giữa 2 bên.