Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La đã chia sẻ những hình ảnh của hai bố con trong 1 buổi đi chơi golf. Đáng chú ý, ở tuổi 13, Subeo đã cao vượt trội hơn bố Cường Đô La. Nhiều khán giả nhận định rằng, cậu nhóc có vẻ ngoài giống bố Cường nhưng chiều cao thì chắc chắc hưởng từ gen mẹ Hà Hồ.

Subeo lớn lên trong đầy đủ tình thương của đại gia đình lớn. Dù Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã chia tay nhưng cậu bé vẫn nhận được trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ.

Subeo là trái ngọt hôn nhân của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Từ khi chào đời, Subeo đã được xem là nhóc tỳ "ngậm thìa vàng", bởi sinh ra trong gia đình tài phiệt. Sau khi bố mẹ chia tay, cậu bé sống với cả hai bên gia đình, vẫn nhận được sự chăm sóc chu đáo, yêu thương đủ đầy từ hai phía.

Subeo là trái ngọt hôn nhân của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà

Được biết, ngay từ nhỏ, Subeo đã được học tại trường Quốc tế với học phí vài trăm triệu đồng/năm. Không những thế, cậu bé còn có bảo mẫu riêng và sống trong biệt thự cực sang chảnh. Subeo từ lúc nhỏ đã được theo bố mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Trong những năm qua, cậu cũng check-in ở nhiều khách sạn hạng sang có mức giá "cực chát" tại Việt Nam.

Subeo từ lúc nhỏ đã được theo bố mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới

Ngoài nhận được tình yêu từ cha mẹ, hiện tại khi sống chung với cha dượng Kim Lý, Subeo cũng nhận đủ tình cảm yêu thương. Trong suốt quá trình yêu đương đến lúc chào đón cặp song sinh, Kim Lý cũng hết lòng che chở và chăm sóc cho bé Subeo. Chính Hồ Ngọc Hà cũng thừa nhận điều này.

Subeo nhận được tình yêu thương từ 2 bên gia đình mới của bố mẹ

Cậu bé cũng nhận được tình cảm thân thiết từ mẹ kế Đàm Thu Trang. Cả hai dành cho nhau tình yêu thương cùng sự trân trọng đáng quý. Subeo gọi chân dài xứ Lạng là "mẹ", Đàm Thu Trang cũng dành cho con chồng tình yêu vô bờ. Hình ảnh cô quan tâm, chăm sóc Subeo thường xuyên phủ sóng mạng xã hội. Khi đang mang bầu vượt mặt, Đàm Thu Trang vẫn chăm sóc Subeo hết mình.