Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố

Hậu trường 17/06/2023 20:32

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La đã chia sẻ những hình ảnh của hai bố con trong 1 buổi đi chơi golf. Đáng chú ý, ở tuổi 13, Subeo đã cao vượt trội hơn bố Cường Đô La khiến netizen trầm trồ.

Subeo lớn lên trong đầy đủ tình thương của đại gia đình lớn. Dù Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã chia tay nhưng cậu bé vẫn nhận được trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La đã chia sẻ những hình ảnh của hai bố con trong 1 buổi đi chơi golf. Đáng chú ý, ở tuổi 13, Subeo đã cao vượt trội hơn bố Cường Đô La. Nhiều khán giả nhận định rằng, cậu nhóc có vẻ ngoài giống bố Cường nhưng chiều cao thì chắc chắc hưởng từ gen mẹ Hà Hồ.

Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố - Ảnh 1Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố - Ảnh 2Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố - Ảnh 3Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố - Ảnh 4Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố - Ảnh 5

Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố - Ảnh 6
Subeo càng lớn càng cao vượt trội hơn bố Cường Đô La

 

Subeo là trái ngọt hôn nhân của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Từ khi chào đời, Subeo đã được xem là nhóc tỳ "ngậm thìa vàng", bởi sinh ra trong gia đình tài phiệt. Sau khi bố mẹ chia tay, cậu bé sống với cả hai bên gia đình, vẫn nhận được sự chăm sóc chu đáo, yêu thương đủ đầy từ hai phía.

Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố - Ảnh 7
Subeo là trái ngọt hôn nhân của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà

 

Được biết, ngay từ nhỏ, Subeo đã được học tại trường Quốc tế với học phí vài trăm triệu đồng/năm. Không những thế, cậu bé còn có bảo mẫu riêng và sống trong biệt thự cực sang chảnh. Subeo từ lúc nhỏ đã được theo bố mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Trong những năm qua, cậu cũng check-in ở nhiều khách sạn hạng sang có mức giá "cực chát" tại Việt Nam.

Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố - Ảnh 8
Subeo từ lúc nhỏ đã được theo bố mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới

 

Ngoài nhận được tình yêu từ cha mẹ, hiện tại khi sống chung với cha dượng Kim Lý, Subeo cũng nhận đủ tình cảm yêu thương. Trong suốt quá trình yêu đương đến lúc chào đón cặp song sinh, Kim Lý cũng hết lòng che chở và chăm sóc cho bé Subeo. Chính Hồ Ngọc Hà cũng thừa nhận điều này.

Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố - Ảnh 9

Con trai của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mới 13 tuổi đã cao vượt trội hơn bố - Ảnh 10
Subeo nhận được tình yêu thương từ 2 bên gia đình mới của bố mẹ

 

Cậu bé cũng nhận được tình cảm thân thiết từ mẹ kế Đàm Thu Trang. Cả hai dành cho nhau tình yêu thương cùng sự trân trọng đáng quý. Subeo gọi chân dài xứ Lạng là "mẹ", Đàm Thu Trang cũng dành cho con chồng tình yêu vô bờ. Hình ảnh cô quan tâm, chăm sóc Subeo thường xuyên phủ sóng mạng xã hội. Khi đang mang bầu vượt mặt, Đàm Thu Trang vẫn chăm sóc Subeo hết mình.

Phản ứng của các con Cường Đô La khi gặp em trai mới chào đời, hành động của Subeo gây chú ý

Phản ứng của các con Cường Đô La khi gặp em trai mới chào đời, hành động của Subeo gây chú ý

Vừa qua, Cường Đô La vừa chia sẻ hình ảnh đón nhóc tỳ thứ hai cùng bà xã Đàm Thu Trang trong bệnh viện. Đáng chú ý là phản ứng của các con nam doanh nhân khi lần đầu gặp em trai mới chào đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai Cường Đô la bé Subeo vbiz

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi