Phản ứng của các con Cường Đô La khi gặp em trai mới chào đời, hành động của Subeo gây chú ý

Vừa qua, Cường Đô La vừa chia sẻ hình ảnh đón nhóc tỳ thứ hai cùng bà xã Đàm Thu Trang trong bệnh viện. Theo như cập nhật mới nhất, nam doanh nhân tiết lộ giới tính thành viên mới là bé trai, đặt tên Sutin.

Mới đây, bà xã Cường Đô La đã chia sẻ loạt ảnh ái nữ Suchin liên tục có những cử chỉ ngọt ngào, tình cảm dành cho em. Không những thế, bà xã Cường Đô La tiết lộ:"Chị ba Suchin mê em Sutin đắm đuối". Không cần phải nói, chỉ cần nhìn biểu hiện cưng chiều luôn ôm hun, quấn quýt của Suchin là đủ hiểu ái nữ yêu thương em cỡ nào rồi.

Ái nữ Suchin liên tục có những cử chỉ ngọt ngào, tình cảm dành cho em

Bên cạnh đó, Cường Đô La cũng vừa chia sẻ đăng tải khoảnh khắc con trai Subeo ẵm em. Nam doanh nhân cũng tự hào khoe thành tích "sao y bản chính" đầy thành công của bản thân qua câu nói: "Anh hai, chị ba, em tư. Tình hình là y một khuôn giống papa". Có thể thấy, ba nhóc tỳ của Cường Đô La đều sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn và thông minh.

Cường Đô La cũng vừa chia sẻ đăng tải khoảnh khắc con trai Subeo ẵm em

Được biết, Cường Đô La và Đàm Thu Trang xác nhận sắp sinh con hồi tháng 3. Nữ người mẫu chia sẻ loạt ảnh cô đang ở những tháng cuối thai kỳ.Thông tin Đàm Thu Trang sắp sinh con làm nhiều người bất ngờ vì trước đó cô không hé lộ bất cứ thông tin nào về việc sắp có con.

Gần đây, Cường Đô La và Đàm Thu Trang chia sẻ nhiều hình ảnh cuộc sống đời thường lên mạng xã hội. Hình ảnh gia đình ba người, bao gồm con gái Suchin nhận nhiều bình luận yêu thích từ cộng đồng mạng.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang xác nhận sắp sinh con hồi tháng 3

Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La tổ chức đám cưới hồi tháng 7/2019. Tháng 8/2020, cô sinh con gái đầu lòng - bé Suchin. Sau kết hôn, Đàm Thu Trang hạn chế hoạt động giải trí và xuất hiện trước truyền thông. Cô chủ yếu tập trung phụ giúp chồng kinh doanh, dành thời gian chăm sóc chồng và các con.

Sau kết hôn, Đàm Thu Trang chủ yếu tập trung phụ giúp chồng kinh doanh, dành thời gian chăm sóc chồng và các con

Không chỉ vậy, bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng. Với Subeo, Đàm Thu Trang cũng dùng sự chân thành để đối đãi nên nhận được tình yêu và sự tôn trọng của con. Ngay trong bài đăng tuyên bố mang thai lần 2, Đàm Thu Trang cũng tinh tế gọi con gái Suchin là "chị ba" thay vì là chị hai, như 1 lời khẳng định vị trí của Subeo trong gia đình.

Đàm Thu Trang cũng dùng sự chân thành để đối đãi nên nhận được tình yêu và sự tôn trọng của con trai riêng của Cường Đô La

Không chỉ vậy, Đàm Thu Trang còn luôn chăm sóc Subeo không khác gì với Suchin. Thu Trang không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho con riêng của chồng, luôn nắm tay con trong các chuyến đi chơi, thậm chí đưa cả con về quê mình.