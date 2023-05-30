Cường Đô La và Đàm Thu Trang hạnh phúc chào đón nhóc tỳ thứ 2, tiết lộ cái tên gây chú ý?

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La đã bất ngờ đăng tải hình ảnh đón chào thành viên mới vừa chào đời. Theo đó, anh đã đăng tải khoảnh khắc cùng ái nữ Suchin bên 'thiên thần thứ 2' với trạng thái vô cùng hạnh phúc. Nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng đến gia đình của Cường Đô La – Đàm Thu Trang.

Dù chưa có tiết lộ chính thức về giới tính nhưng qua cái tên ‘Sutin’ mà anh công khai trên dòng trạng thái đính kèm, nhiều khán giả đồn đoán nhóc tỳ thứ 2 của nhà Cường Đô La – Đàm Thu Trang là một quý tử.

Thời gian qua, Đàm Thu Trang giữ kín thông tin mang thai. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu đăng tải những bức ảnh gia đình, công việc kinh doanh. Trong một số hình ảnh cá nhân, vợ Cường Đô La chỉ chụp khuôn mặt, khéo léo che hình thể. Cho đến cuối tháng 3 vừa qua, Đàm Thu Trang mới khoe bụng bầu lớn trong lần mang thai thứ hai, chụp cùng ái nữ Suchin và chúc mừng con gái 'lên chức chị ba'.

Đàm Thu Trang công khai mang thai con thứ 2 ở những tháng cuối thai kỳ - Ảnh: Internet

Cường Đô La - Đàm Thu Trang kết hôn vào năm 2019. Khác thời điểm khi bắt đầu yêu kín tiếng, sau khi về chung nhà, Cường Đô La và người mẫu Đàm Thu Trang cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống hôn nhân. Họ đăng ảnh du lịch, mua xe, tặng quà và nói những lời đường mật cho nhau.

Cường Đô La - Đàm Thu Trang kết hôn vào năm 2019 - Ảnh: Internet

Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang và Cường Đô La chào đón con gái Suchin ra đời. Khi gia đình có thêm thành viên mới, cặp đôi không ngại khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình.

Khi gia đình có thêm thành viên mới, cặp đôi không ngại khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình - Ảnh: Internet

Sau khi "làm vợ người ta", Đàm Thu Trang gần như rút khỏi showbiz. Thời gian qua, Đàm Thu Trang dành thời gian chăm con. Bên cạnh đó, người đẹp cũng hỗ trợ chồng trong việc kinh doanh. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình.

Đàm Thu Trang dành thời gian chăm con và hỗ trợ chồng kinh doanh - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng. Với Subeo, Đàm Thu Trang cũng dùng sự chân thành để đối đãi nên nhận được tình yêu và sự tôn trọng của con. Ngay trong bài đăng tuyên bố mang thai lần 2, Đàm Thu Trang cũng tinh tế gọi con gái Suchin là "chị ba" thay vì là chị hai, như 1 lời khẳng định vị trí của Subeo trong gia đình.

Đàm Thu Trang luôn dùng sự chân thành để đối đãi nên nhận được tình yêu và sự tôn trọng của con riêng Cường Đô La - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Đàm Thu Trang còn luôn chăm sóc Subeo không khác gì với Suchin. Thu Trang không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho con riêng của chồng, luôn nắm tay con trong các chuyến đi chơi, thậm chí đưa cả con về quê mình. Trong sinh nhật Thu Trang, Subeo đã gửi lẵng hoa chúc mừng kèm lời nhắn "mẹ Trang" khiến mọi người thấy vô cùng ấm áp.