Con gái nhà Cường Đô La tự lái 'siêu xe' cực ngầu mừng tuổi mới, phong thái 'đúng chuẩn con nhà nòi'

Hậu trường 09/08/2023 15:50

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đã đăng tải khoảnh khắc ái nữ Suchin tự lái 'siêu xe' mừng tuổi mới vô cùng sành điệu khiến dân tình thích thú.

Con gái Suchin của nhà Cường Đô LaĐàm Thu Trang sở hữu vẻ ngoài được nhiều người nhận xét càng ngày càng giống ba. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé đã sở hữu một lượng fan khủng không thua kém gì bố mẹ bởi sự đáng yêu, tinh nghịch của cô bé.

Con gái nhà Cường Đô La tự lái 'siêu xe' cực ngầu mừng tuổi mới, phong thái 'đúng chuẩn con nhà nòi' - Ảnh 1
Con gái Suchin của nhà Cường Đô La – Đàm Thu Trang sở hữu một lượng fan khủng dù còn nhỏ tuổi

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đã đăng tải lời chúc đầy ngọt ngào để mừng sinh nhật 3 tuổi của con gái Suchin. Theo đó, cô viết: "Vậy là Suchin của ba mẹ đã tròn 3 tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật con gái bé nhỏ của mẹ. Hãy luôn là 1 cô bé ngoan, tình cảm, ấm áp và biết sẻ chia như bây giờ nhé. Ba mẹ yêu con nhiều nhiều lắm…".

Con gái nhà Cường Đô La tự lái 'siêu xe' cực ngầu mừng tuổi mới, phong thái 'đúng chuẩn con nhà nòi' - Ảnh 2
 Đàm Thu Trang đã đăng tải lời chúc đầy ngọt ngào để mừng sinh nhật 3 tuổi của con gái Suchin

 

Đáng chú ý, đính kèm theo đó là đoạn video ái nữ Suchin tự lái mô tô đồ chơi vô cùng sành điệu. Có thể thấy, phía sau ‘siêu xe’ của nhóc tỳ có gắn hình số 3 tượng trưng cho 3 tuổi. Nhìn phong thái lái xe của Suchin khiến dân tình phải thốt lên "đúng chuẩn con nhà nòi".

Con gái nhà Cường Đô La tự lái 'siêu xe' cực ngầu mừng tuổi mới, phong thái 'đúng chuẩn con nhà nòi' - Ảnh 3Con gái nhà Cường Đô La tự lái 'siêu xe' cực ngầu mừng tuổi mới, phong thái 'đúng chuẩn con nhà nòi' - Ảnh 4

Con gái nhà Cường Đô La tự lái 'siêu xe' cực ngầu mừng tuổi mới, phong thái 'đúng chuẩn con nhà nòi' - Ảnh 5
Suchin tự lái mô tô đồ chơi vô cùng sành điệu "đúng chuẩn con nhà nòi"

 

Trước đó, Cường Đô La cũng chia sẻ con gái nhất quyết chọn chiếc xe người nhện siêu ngầu như thế này chứ không chọn chiếc xe nhẹ nhàng hay màu sắc.

Con gái nhà Cường Đô La tự lái 'siêu xe' cực ngầu mừng tuổi mới, phong thái 'đúng chuẩn con nhà nòi' - Ảnh 6
Ái nữ Suchin được Cường Đô La cưng chiều hết mực, mạnh tay chi tiền cho nhiều thứ xa xỉ

 

Từ trước tới nay, Cường Đô La nổi tiếng là một ông bố chiều chuộng con cái. Ái nữ Suchin khi mới chào đời đã được bố "mạnh tay" mua cho hàng loạt túi hiệu, thậm chí là cả một chiếc xế hộp đắt đỏ. Cô bé được ba mẹ cho check-in ở những nơi du lịch xa xỉ khiến nhiều người lớn phải ao ước. Thậm chí, nhóc tỳ còn được Cường Đôla thiết kế riêng khu vui chơi trong nhà cực xịn sò. Cô bé được gọi là một "rich kid" chính hiệu khi sở hữu cuộc sống giàu có, hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. 

 

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Từ khóa:   Cường Đô La Đàm Thu Trang Suchin

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