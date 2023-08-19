Cường Đô La tậu thêm biệt thự view biển, hé lộ một góc đã thấy sang xịn

Dòng trạng thái của Cường Đô La ngay lập tức nhận được quan tâm của mọi người. Cư dân mạng ngầm đoán rằng anh đang ẩn ý việc chuẩn bị tậu thêm một căn biệt thự view biển cho gia đình. Nhìn một góc nhỏ, dân tình cũng phần nào dự đoán được cơ ngơi mới của đại gia phố núi rất bề thế.

Mới đây, sáng 19/8, trên trang cá nhân, Cường Đô La gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc yên bình bên vợ con ngày cuối tuần với dòng trạng thái: "Chị 3 mong nhận nhà lắm rồi nè". Gia đình 4 người gồm Cường Đô La, cựu người mẫu Đàm Thu Trang và hai con Suchin, Sutin cùng ngắm nhìn ra view biển.

Dù chỉ tiết lộ một vài không gian trong căn biệt thự, bài viết Cường Đô La chuẩn bị "tậu" thêm nhà mới khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không ít bình luận "xin vía" Đàm Thu Trang vì lấy chồng "số hưởng": "Nhà view biển quá đẹp", "Ngưỡng mộ gia đình này thật sự, xin vía lấy chồng vừa giàu lại tâm lý như chị Trang với ạ", "chúc mừng anh chị, chúc mừng suchin có nhà mới nhé",...

Nhóc tì Suchin háo hức chạy quanh để xem nhà

Đàm Thu Trang chính thức lên xe hoa cùng doanh nhân Cường Đô La vào tháng 7/2029. Hôn lễ của cặp đôi quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng của showbiz Việt tham dự và cuộc hôn nhân của cả hai cũng luôn nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và khán giả hâm mộ.

Sau khi về làm dâu nhà hào môn, Đàm Thu Trang dừng mọi hoạt động showbiz để tập trung vun vén cho gia đình nhỏ. Cô cũng thể hiện sự khôn khéo trong cách đối nhân xử thế và cả cách giữ lửa hạnh phúc gia đình.

Hiện Cường Đô La - Đàm Thu Trang đang có cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên hai nhóc tỳ là ái nữ Suchin, quý tử Sutin và con riêng của Cường Đô La - Subeo

Từ sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang và Cường Đô La sinh sống trong ngôi biệt thự siêu rộng ở Quận 7, TP.HCM. Căn nhà mới của cặp đôi được hoàn thiện vào năm 2019, kết hợp đầy đủ tiện ích cho sinh hoạt của gia đình.

Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của Cường Đô La - Đàm Thu Trang ngày càng êm ấm. Hiện Cường Đô La - Đàm Thu Trang đang có cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên hai nhóc tỳ là ái nữ Suchin chào đời vào tháng 8/2020, quý tử Sutin chào đời vào tháng 5/2023 và con riêng của Cường Đô La - Subeo (13 tuổi).