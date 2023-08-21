Mẹ bỉm Đàm Thu Trang thả dáng thon gọn chỉ sau 3 tháng sinh con khiến ông xã Cường Đô La cũng phải thốt lên một câu trầm trồ!

Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin.

Đàm Thu Trang được biết đến với vai trò người mẫu và ca sĩ. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi xứ Lạng 2010, vào top 6 chung cuộc của chương trình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên, top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020... Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, song Đàm Thu Trang không để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Cường "đô la", cô trở thành cái tên được dư luận quan tâm. Sau khi kết hôn với Cường "đô la", Đàm Thu Trang trở thành cái tên được dư luận quan tâm Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình. Bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng.

Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc. Bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin. Ấy thế chưa đầy 3 tháng làm mẹ bỉm sữa, Đàm thu Trang khiến nhiều người ngỡ ngang khi lấy lại được nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả. Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang thả ảnh khoe vòng eo con kiến, thon gọn kèm dòng chú thích: "Mẹ bỉm được thả đi chơi". Ngay bên dưới bình luận, Cường Đô La cũng tranh thủ nịnh vợ: "Ôi, xinh quá vợ yêu ơi". Nhiều người cũng công nhận rằng người đẹp ngày càng nhuận sắc sau sinh. Nhìn qua không ai nghĩ rằng cô đã là mẹ của 2 nhóc tỳ, nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp không kém gì thời con gái.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang thả ảnh khoe vòng eo con kiến, thon gọn kèm dòng chú thích: "Mẹ bỉm được thả đi chơi" Từ ngày về chung một nhà, Cường Đô La được mệnh danh là "chồng quốc dân" khi không ngại thể hiện sự nuông chiều, yêu thương bà xã. Không chỉ vậy, Cường Đô La còn giúp vợ trông con rất khéo Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La về chung một nhà vào năm 2019. Năm 2020, cô đã hạ sinh con gái đầu lòng Suchin Tuệ San cho "đại gia phố núi". Từ ngày về chung một nhà, Cường Đô La được mệnh danh là "chồng quốc dân" khi không ngại thể hiện sự nuông chiều, yêu thương bà xã. Không chỉ vậy, Cường Đô La còn giúp vợ trông con rất khéo. Anh thường chia sẻ khoảnh khắc cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con,... khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

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