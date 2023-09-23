Quý tử út nhà Cường Đô La được mẹ 'lên đồ' chuẩn soái ca nhí, dân mạng nhận xét sao y bản chính của bố

Trong tấm ảnh do cựu người mẫu chia sẻ, có thể thấy Sutin bụ bẫm, đáng yêu của Sutin khiến người hâm mộ trầm trồ.

Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia Cường Đô La vẫn giữ lửa hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình. Bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng. Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia Cường Đô La vẫn giữ lửa hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin. Đến khi con 3 tháng tuổi, Đàm Thu Trang lần đầu tiên hé lộ hình ảnh cận mặt của Sutin. Cô hào hứng viết: "Con là Sutin … mẹ con mê góc nghiêng của con quá rồi cô chú ơi".



Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin Trong tấm ảnh do cựu người mẫu chia sẻ, có thể thấy Sutin bụ bẫm, đáng yêu của Sutin khiến người hâm mộ trầm trồ. Bé được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét của Cường Đô la, giống với chị gái Suchin. Ngay dưới bài viết, Cường Đô la cũng bình luận: "Đẹp trai nhất nhà đấy. Yêu cục kim cương của papa". Trong tấm ảnh do cựu người mẫu chia sẻ, có thể thấy Sutin bụ bẫm, đáng yêu của Sutin khiến người hâm mộ trầm trồ Mới đây nhất, mẹ bỉm Đàm Thu Trang tiếp tục nhập hội nghiện con khi xả kho loạt khoảnh khắc lên đồ cho quý tử út chuẩn 'soái ca nhí'. Bà xã đại gia phố núi viết: "Mẹ nói mặc như thế này xứng đáng có 10 người yêu phải không ba Cường".

Mới đây nhất, mẹ bỉm Đàm Thu Trang tiếp tục nhập hội nghiện con khi xả kho loạt khoảnh khắc lên đồ cho quý tử út chuẩn 'soái ca nhí' Nhìn những bức hình này, ai cũng công nhận Đàm Thu Trang như "đẻ thuê" bởi quý tử như sao y bản chính với Cường Đô La. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen "có cánh" cho quý tử nhà Cường Đô La. Nhìn những bức hình này, ai cũng công nhận Đàm Thu Trang như "đẻ thuê" bởi quý tử như sao y bản chính với Cường Đô La Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La về chung một nhà vào năm 2019. Năm 2020, cô đã hạ sinh con gái đầu lòng Suchin Tuệ San cho "đại gia phố núi". Từ ngày về chung một nhà, Cường Đô La được mệnh danh là "chồng quốc dân" khi không ngại thể hiện sự nuông chiều, yêu thương bà xã. Không chỉ vậy, Cường Đô La còn giúp vợ trông con rất khéo. Anh thường chia sẻ khoảnh khắc cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con,... khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

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