Quý tử út nhà Cường Đô La được mẹ 'lên đồ' chuẩn soái ca nhí, dân mạng nhận xét sao y bản chính của bố

Hậu trường 23/09/2023 07:15

Trong tấm ảnh do cựu người mẫu chia sẻ, có thể thấy Sutin bụ bẫm, đáng yêu của Sutin khiến người hâm mộ trầm trồ.

Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia Cường Đô La vẫn giữ lửa hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình. Bà xã "đại gia phố núi" còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng.

Quý tử út nhà Cường Đô La được mẹ 'lên đồ' chuẩn soái ca nhí, dân mạng nhận xét sao y bản chính của bố - Ảnh 1
Gần 4 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và ông xã đại gia Cường Đô La vẫn giữ lửa hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội

Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin. Đến khi con 3 tháng tuổi, Đàm Thu Trang lần đầu tiên hé lộ hình ảnh cận mặt của Sutin. Cô hào hứng viết: "Con là Sutin … mẹ con mê góc nghiêng của con quá rồi cô chú ơi".

Quý tử út nhà Cường Đô La được mẹ 'lên đồ' chuẩn soái ca nhí, dân mạng nhận xét sao y bản chính của bố - Ảnh 2
Cuối tháng 5 vừa qua, nữ người mẫu đã hạ sinh con thứ 2 cho chồng đại gia là một bé trai, được đặt tên thân mật là Sutin

Trong tấm ảnh do cựu người mẫu chia sẻ, có thể thấy Sutin bụ bẫm, đáng yêu của Sutin khiến người hâm mộ trầm trồ. Bé được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét của Cường Đô la, giống với chị gái Suchin. Ngay dưới bài viết, Cường Đô la cũng bình luận: "Đẹp trai nhất nhà đấy. Yêu cục kim cương của papa".

Quý tử út nhà Cường Đô La được mẹ 'lên đồ' chuẩn soái ca nhí, dân mạng nhận xét sao y bản chính của bố - Ảnh 3
Trong tấm ảnh do cựu người mẫu chia sẻ, có thể thấy Sutin bụ bẫm, đáng yêu của Sutin khiến người hâm mộ trầm trồ

Mới đây nhất, mẹ bỉm Đàm Thu Trang tiếp tục nhập hội nghiện con khi xả kho loạt khoảnh khắc lên đồ cho quý tử út chuẩn 'soái ca nhí'. Bà xã đại gia phố núi viết: "Mẹ nói mặc như thế này xứng đáng có 10 người yêu phải không ba Cường". 

Quý tử út nhà Cường Đô La được mẹ 'lên đồ' chuẩn soái ca nhí, dân mạng nhận xét sao y bản chính của bố - Ảnh 4
Mới đây nhất, mẹ bỉm Đàm Thu Trang tiếp tục nhập hội nghiện con khi xả kho loạt khoảnh khắc lên đồ cho quý tử út chuẩn 'soái ca nhí'

Nhìn những bức hình này, ai cũng công nhận Đàm Thu Trang như "đẻ thuê" bởi quý tử như sao y bản chính với Cường Đô La. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen "có cánh" cho quý tử nhà Cường Đô La.

Quý tử út nhà Cường Đô La được mẹ 'lên đồ' chuẩn soái ca nhí, dân mạng nhận xét sao y bản chính của bố - Ảnh 5
Quý tử út nhà Cường Đô La được mẹ 'lên đồ' chuẩn soái ca nhí, dân mạng nhận xét sao y bản chính của bố - Ảnh 6
Nhìn những bức hình này, ai cũng công nhận Đàm Thu Trang như "đẻ thuê" bởi quý tử như sao y bản chính với Cường Đô La

Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La về chung một nhà vào năm 2019. Năm 2020, cô đã hạ sinh con gái đầu lòng Suchin Tuệ San cho "đại gia phố núi". Từ ngày về chung một nhà, Cường Đô La được mệnh danh là "chồng quốc dân" khi không ngại thể hiện sự nuông chiều, yêu thương bà xã. Không chỉ vậy, Cường Đô La còn giúp vợ trông con rất khéo. Anh thường chia sẻ khoảnh khắc cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con,... khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Cường Đô La khoe cận mặt quý tử út: Mắt thần thái của ba, miệng cười của mẹ!

Cường Đô La khoe cận mặt quý tử út: Mắt thần thái của ba, miệng cười của mẹ!

Nam doanh nhân cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh lớn lên của con trai cưng trên trang cá nhân.  

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô La con trai Cường đô la cường đô la - đàm thu trang

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 15 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 45 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 15 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm