Cường Đô La thích thú flex khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tì, cộng đồng mạng đồng loạt vào bình luận ‘sao y bản chính’

Cường Đô La chia sẻ hình ảnh 2 nhóc tì nhà mình đang cắt tóc với biểu cảm vô cùng đáng yêu khiến ông bố 3 con phải thốt lên “Cute quá nên baba phải flex thôi”.

4 năm sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) có cuộc sống hạnh phúc, nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của cộng đồng mạng. Bài viết của Cường Đô La trên trang cá nhân, đúng chuẩn ông bố cuồng con. Ảnh: FBNV. Sau khi Đàm Thu Trang sinh con trai thứ 2, Cường Đô La hết mực yêu chiều cô. Anh liên tục đăng tải hình ảnh mình tự tay chăm sóc vợ và dành cho cô những lời nói ngọt ngào, tình cảm. Dù công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng Cường Đô La không nề hà việc giúp vợ chăm lo cho các con để cô yên tâm nghỉ ngơi.

Mới đây trên trang cá nhân, Cường Đô La thích thú khoe hình ảnh 2 nhóc tì nhà mình là cô 3 Suchin và cậu 4 Sutin đi cắt tóc kèm theo biểu cảm đáng yêu. Cô 3 Suchin nhà Cường Đô La nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV. Cậu 4 Sutin gây ấn tượng với cặp mắt to tròn. Ảnh: FBNV Hai chị em Suchin, Suchin được nhận xét có nhiều nét rất giống nhau. Ảnh: FBNV. Cuối tháng 5/2023, Đàm Thu Trang hạ sinh con trai cho Cường Đô La. Nhóc tì tên là Sutin. Ảnh: FBNV. Ông bố 3 con thích thú chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái, “Cute quá nên baba phải flex thôi”. Bài viết nhanh chóng nhận được sự yêu thích của cộng đồng mạng với những bình luận dành lời khen cho 2 chị em.

“Ùi em yêu quá giống chị suchin quá nè, yêu quá luôn” “Trộm vía Sutin có cặp mắt to đẹp quá ạ” “2 bé búp bê cưng quá! Trộm vía Cưng như búp bê” “Xin vía cặp mắt to như em bé Sutin” Cả gia đình nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang trong tiệc đầy tháng của Sutin. Ảnh: FBNV Nhưng một bình luận được nhiều khán giả comment nhất chính là “sao y bản chính ba Cường”. Có bạn còn nói vui “a flex mà thiếu gương mặt ng chụp, thêm mặt a nữa là bộ 3 sinh đôi luôn”. Không chỉ Suchin, Sutin mà anh 2 Subeo cũng rất giống bố Cường. Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào năm 2019. Sau khi lên xe hoa, cô gần như rút khỏi showbiz. Tháng 8/2020, người đẹp sinh bé Suchin và sau đó dành phần lớn thời gian chăm sóc con, hỗ trợ chồng trong việc kinh doanh. Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019 và hạnh phúc bên 2 thiên thần nhỏ là Suchin và Sutin. Ảnh: FBNV. Sau 4 năm chung sống, Đàm Thu Trang đã hạ sinh cho chồng đại gia 2 thiên thần nhỏ là Suchin và Sutin. Kể từ khi có con, Cường Đô La gia nhập hội những ông bố "cuồng" con. Trang cá nhân của anh luôn tràn ngập những khoảnh khắc vui vẻ cùng các con. Mỗi lúc rảnh rỗi, Cường Đô La lại là người đàn ông của gia đình, làm những công việc thường nhật như cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con... khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

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