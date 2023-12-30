Cuộc sống hiện tại ít ai biết về nàng hotgirl Olympia gốc Phú Yên sau khi bất ngờ nổi tiếng

Nhịp sống trẻ 30/12/2023 16:38

Phan Nguyễn Hồng Lam là 1 trong 4 thí sinh tranh tài trong cuộc thi tuần cuối cùng của “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20.

Phan Nguyễn Hồng Lam là 1 trong 4 thí sinh tranh tài trong cuộc thi tuần cuối cùng của “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20. Ngay từ khi mới xuất hiện, cô gái Phú Yên đã gây ấn tượng mạnh với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo cùng chiều cao ấn tượng. Hồng Lam được khán giả Olympia gọi với biệt danh: “Hot girl Olympia”, “Hoa khôi Olympia”.

 

Dù không giành ngôi vị quán quân nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng theo nhiều cách khác nhau như: có nhiều tài lẻ, hài hước, hoàn cảnh đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp…

Cuộc sống hiện tại ít ai biết về nàng hotgirl Olympia gốc Phú Yên sau khi bất ngờ nổi tiếng - Ảnh 1
"Hoa khôi Phú Yên" nổi bần bật trên trường quay Olympia

Hồng Lam chia sẻ, cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi “Nữ sinh Duyên dáng – Tài năng Phú Yên” năm 2019. Tại trường quay S14, cô khiến khán giả trầm trồ khi tự tin thể hiện màn biểu diễn catwalk chuyên nghiệp.

Không đạt được thành tích cao ở sân chơi Olympia (về thứ 4) nhưng Hồng Lam vẫn gây ấn tượng bởi bộ sưu tập thành tích “khủng” trong học tập. Cô từng nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trung ương năm 2018 -2019, danh hiệu học sinh giỏi toàn diện xuất sắc nhất trường do Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên trao, giải Ba đồng đội chung kết theo dòng sự kiện tỉnh Phú Yên năm 2019.

Cuộc sống hiện tại ít ai biết về nàng hotgirl Olympia gốc Phú Yên sau khi bất ngờ nổi tiếng - Ảnh 2
Cô nàng tiếp tục gặt hái được những thành tích ấn tượng trong học tập

 

Nổi tiếng trên mạng xã hội từ cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”, Hồng Lam kín tiếng hơn nhiều. Các bài đăng trên mạng xã hội của nữ sinh Phú Yên chỉ xoay quanh chủ đề trường lớp, học tập. Cô nàng dường như không quan tâm đến sự chú ý của dân mạng dành cho mình. 

Bên cạnh đó, Hồng Lam cũng là thành viên hoạt động sôi nổi tại ban MC/phát thanh viên của CLB truyền thông/phóng viên trẻ của trường Tài chính. Theo đó, cô nàng từng dẫn chính cho nhiều sự kiện như: Talk show của câu lạc bộ, chương trình chào đón tân sinh viên, chiến dịch tình nguyện 'Mùa hè xanh 2022', 'Xuân tình nguyện 2023'…

Cuộc sống hiện tại ít ai biết về nàng hotgirl Olympia gốc Phú Yên sau khi bất ngờ nổi tiếng - Ảnh 3Cuộc sống hiện tại ít ai biết về nàng hotgirl Olympia gốc Phú Yên sau khi bất ngờ nổi tiếng - Ảnh 4
Nàng hot girl Đường lên đỉnh Olympia nổi bật với vai trò MC, chuyên dẫn dắt các chương trình, sự kiện nổi bật tại trường

Với hoạt động trên, "hot girl Olympia" trau dồi được rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng dẫn dắt, giao lưu, tổng hợp… Cô được tiếp xúc với những người thành công trong lĩnh vực này, từ đó học hỏi thêm nhiều điều bổ ích.

Rất yêu thích công việc dẫn chương trình nhưng Hồng Lam vẫn chưa chắc chắn, đó là sẽ công việc mình theo đuổi trong tương lai. Cô tin rằng "nghề chọn người" và dù làm công việc gì thì việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nói, ứng biến linh hoạt cũng là điều rất quan trọng.

Cô gái 'gây bão' ở phố đi bộ Hà Nội được bình chọn là 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' năm 2023

Cô gái 'gây bão' ở phố đi bộ Hà Nội được bình chọn là 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' năm 2023

Vào ngày 28.12, nữ ca sĩ Nancy Jewel Mcdonie được 'TC Candler' bình chọn là Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2023

Xem thêm
Từ khóa:   Hot girl Olympia gốc Phú Yên thí sinh Olympia hotgirl Việt

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 2 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 3 giờ 55 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 4 giờ 55 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 25 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội