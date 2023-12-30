Cuộc sống hiện tại ít ai biết về nàng hotgirl Olympia gốc Phú Yên sau khi bất ngờ nổi tiếng

Phan Nguyễn Hồng Lam là 1 trong 4 thí sinh tranh tài trong cuộc thi tuần cuối cùng của “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20. Ngay từ khi mới xuất hiện, cô gái Phú Yên đã gây ấn tượng mạnh với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo cùng chiều cao ấn tượng. Hồng Lam được khán giả Olympia gọi với biệt danh: “Hot girl Olympia”, “Hoa khôi Olympia”.

Hồng Lam chia sẻ, cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi “Nữ sinh Duyên dáng – Tài năng Phú Yên” năm 2019. Tại trường quay S14, cô khiến khán giả trầm trồ khi tự tin thể hiện màn biểu diễn catwalk chuyên nghiệp.

Dù không giành ngôi vị quán quân nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng theo nhiều cách khác nhau như: có nhiều tài lẻ, hài hước, hoàn cảnh đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp…

Không đạt được thành tích cao ở sân chơi Olympia (về thứ 4) nhưng Hồng Lam vẫn gây ấn tượng bởi bộ sưu tập thành tích “khủng” trong học tập. Cô từng nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trung ương năm 2018 -2019, danh hiệu học sinh giỏi toàn diện xuất sắc nhất trường do Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên trao, giải Ba đồng đội chung kết theo dòng sự kiện tỉnh Phú Yên năm 2019.

Cô nàng tiếp tục gặt hái được những thành tích ấn tượng trong học tập

Nổi tiếng trên mạng xã hội từ cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”, Hồng Lam kín tiếng hơn nhiều. Các bài đăng trên mạng xã hội của nữ sinh Phú Yên chỉ xoay quanh chủ đề trường lớp, học tập. Cô nàng dường như không quan tâm đến sự chú ý của dân mạng dành cho mình.

Bên cạnh đó, Hồng Lam cũng là thành viên hoạt động sôi nổi tại ban MC/phát thanh viên của CLB truyền thông/phóng viên trẻ của trường Tài chính. Theo đó, cô nàng từng dẫn chính cho nhiều sự kiện như: Talk show của câu lạc bộ, chương trình chào đón tân sinh viên, chiến dịch tình nguyện 'Mùa hè xanh 2022', 'Xuân tình nguyện 2023'…

Nàng hot girl Đường lên đỉnh Olympia nổi bật với vai trò MC, chuyên dẫn dắt các chương trình, sự kiện nổi bật tại trường

Với hoạt động trên, "hot girl Olympia" trau dồi được rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng dẫn dắt, giao lưu, tổng hợp… Cô được tiếp xúc với những người thành công trong lĩnh vực này, từ đó học hỏi thêm nhiều điều bổ ích.

Rất yêu thích công việc dẫn chương trình nhưng Hồng Lam vẫn chưa chắc chắn, đó là sẽ công việc mình theo đuổi trong tương lai. Cô tin rằng "nghề chọn người" và dù làm công việc gì thì việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nói, ứng biến linh hoạt cũng là điều rất quan trọng.