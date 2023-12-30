Giá vàng lao dốc mạnh trong 2 ngày liên tiếp, người mua lỗ 11 triệu đồng/lượng

Như vậy, nếu người mua vàng với giá 80 triệu đồng/lượng vào sáng 28/12 thì đến hôm nay đã lỗ 11 triệu đồng chỉ trong vòng 2 ngày.

Theo thông tin từ VTC News, vào 10h sáng ngày 30/12, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 69 - 72 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Trong khi đó, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 70 - 76 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng nay, nhưng ghi nhận mức chênh giá mua - bán cao nhất từ trước đến nay khi khoảng cách này lên tới 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm đột ngột ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công điện số 1426 về các giải pháp quản lý thị trường vàng, giá kim loại quý mất tới 4 triệu đồng/lượng, từ đỉnh cao 80 triệu đồng xuống 76 triệu đồng/lượng. Sau đó, giá vàng hồi phục về mốc 77,5 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu giờ chiều 28/12 đến nay, tức là chỉ sau 2 ngày, giá vàng đã lao dốc mạnh, giảm tới 8 triệu đồng/lượng. Mức giảm chưa từng có trong lịch sử.

Công điện của Thủ tướng nêu, thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội.

Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng.

Thủ tướng cũng lưu ý việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức, cá nhân…gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước cũng phát đi thông báo về việc quản lý thị trường vàng. Cơ quan này cho biết sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước nhận định, thị trường vàng miếng SJC thời gian qua nhìn chung không biến động bất thường, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng khi giá vàng tăng cao như giai đoạn trước đây. Nguyên nhân khiến giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh trong những ngày vừa qua chủ yếu do yếu tố tâm lý trước đà tăng liên tục của giá vàng quốc tế. Do vậy, trong những ngày giá vàng quốc tế biến động tăng mạnh, giá vàng miếng SJC trong nước thường tăng với tốc độ nhanh hơn.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường vàng quốc tế và trong nước, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng.

Nếu mua vàng với giá 80 triệu đồng/lượng vào sáng 28/12 thì đến hôm nay người mua lỗ 11 triệu đồng/lượng khi giá vàng giảm về 69 - 72 triệu (mua - bán) - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 73 - 76 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn 62,2 - 63,25 triệu đồng/lượng, giảm 550.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Doji cũng niêm yết giá vàng miếng SJC về mức 70 - 76 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường TP.HCM, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC 71-75 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tròn trơn 61,3 - 62,5 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 3 phiên giao dịch, giá vàng bán ra giảm 4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng mua vào lao dốc mạnh. Ngày 28/12, doanh nghiệp mua vào vàng SJC ở mức 77,8 triệu đồng/lượng nhưng giảm về mức 70 triệu đồng/lượng vào sáng 30/11. Chỉ trong 3 ngày, giá mua vào giảm tới gần 8 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, chênh lệch giá mua vào - bán ra bị kéo lên mức kỷ lục trong lịch sử, tới 6 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua vàng lỗ nặng ngay khi nắm giữ. Doanh nghiệp đẩy rủi ro cho khách hàng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 2.067 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 61 triệu đồng/lượng.