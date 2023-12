Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 30/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can bổ sung đối với Bùi Trọng Thành (SN 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) về tội cướp tài sản. Trước đó, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Bùi Trọng Thành về tội giết người.

Nghi phạm Bùi Trọng Thành - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, vào ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Q. (trú thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) phát hiện bộ xương người trong bể nước thải bỏ hoang của gia đình. Lúc đầu, ông Q. tưởng xương khỉ, nhưng sau khi định thần kiểm tra lại, xác định đó là bộ xương người nên đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Kết quả giám định ADN do Công an TP Hải Phòng trưng cầu cho thấy bộ xương là của chị Nguyễn Thu Th. (SN 1988, trú thôn 5, xã Lại Xuân) - người mất tích bí ẩn từ ngày 9-12-2010 khi đi giao gas.