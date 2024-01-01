Khoa Ngoại - Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đang điều trị cho 3 trường hợp là bố và 2 con bị chó dữ tấn công với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 31/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Khoa Ngoại - Chấn thương cho biết, đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị chó dữ tấn công với nhiều vết thương trên cơ thể.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Đức T (32 tuổi), Nguyễn Đức H (4 tuổi), Nguyễn Đức V (19 tháng tuổi) ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai).

Hai em bé được bố ôm vào lòng bảo vệ nhưng vẫn không tránh khỏi những vết cắn khi chó dữ tấn công - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, gia đình nạn nhân cho biết, ngày 30/12, anh T và hai con đi lấy xe ôtô được gửi tại đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu thì bất ngờ bị 2 con chó dữ, nặng khoảng 30kg lao vào tấn công. Khi bị chó cắn xé, anh T ôm hai con bảo vệ trong lòng nên bị rất nhiều vết thương. Các nạn nhân còn bị chó kéo lê nên bị rất nhiều vết trầy xước.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã xử lý vết thương ban đầu và chuyển các bệnh nhân đến Khoa Ngoại - Chấn thương điều trị. Bác sĩ cho hay, người bố bị rất nhiều vết thương chột do răng chó gây nên, xây xát vùng gối hai bên, bắp chân, cổ chân, lưng và cẳng tay 2 bên.

Bệnh nhi 19 tháng tuổi có 1 vết thương vùng chẩm gần 2cm, xây xát da vùng đầu.

Bệnh nhi 4 tuổi có vết thương vùng đùi khoảng 2cm và nhiều vết xây xát.

Dự kiến sau 4-5 ngày điều trị, bác sĩ mới có thể khâu vết thương cho các bệnh nhân

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