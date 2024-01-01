Nam sinh lớp 12 tử vong dưới hồ nước: Bị một nhóm bạn đuổi đánh, sau đó mất liên lạc với gia đình

Đời sống 01/01/2024 08:03

Vào ngày 30/12, nam sinh lớp 12 được phát hiện tử vong dưới hồ nước ở thành phố Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 31/12, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 12 tử vong dưới hồ nước. Nạn nhân tên T.Q.T. (17 tuổi, học lớp 12 tại một trường trên địa bàn).

Cụ thể, vào khuya 30/12, người dân phát hiện T. tử vong dưới hồ Bảy Mẫu, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Trong đêm, Công an phường Nam Hà phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Trước khi gặp nạn, vào tối 28/12, nam sinh T. bị một nhóm bạn đuổi đánh, sau đó mất liên lạc với gia đình.

Nam sinh lớp 12 tử vong dưới hồ nước: Bị một nhóm bạn đuổi đánh, sau đó mất liên lạc với gia đình - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 21h tối 29/12, anh Trần Quốc Lam (SN 1974, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đến trình báo việc con trai là Trần Quốc Th. (học sinh lớp 12 trên địa bàn) đi khỏi nhà từ chiều ngày 28/12. Dựa vào đơn trình báo của gia đình, nam sinh đã bị nhóm bạn đuổi đánh và sau đó mất tích.

Công an TP Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình xác minh cho thấy, khoảng 22h ngày 28/12 nhóm 11 học sinh gồm: Nguyễn Bình A. (SN 2008), Nguyễn Huy H., Nguyễn Lê Khánh M. ,Dương Chí P., Nguyễn Đức D., Trần Hữu Đ., Phạm Minh Đ. (đều SN 2007, trú TP Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Hải Đ., Nguyễn Tuấn N., Trần Hữu L.,  Lê Anh D. (đều SN 2008, trú TP Hà Tĩnh) tập trung tại nhà Nguyễn Đức D.  (ngõ 242 đường Hà Huy Tập) để đi chơi.

Khoảng 22h30 phút, nhóm này đi ra đường Hà Huy Tập, hướng về Cầu Phủ. Nguyễn Đức D. điều khiển xe máy đi cuối cùng, những người còn lại đi xe máy điện. Khi đi đến ngõ 430 đường Hà Huy Tập thì D. bị 3 thanh niên đi xe máy vượt lên tạt đầu. Bực tức nên D. cũng vượt lên và đánh võng lại. Sau đó, D. bị 3 thanh niên này đuổi theo.

Hoảng sợ nên D. điều khiển xe máy bỏ đi. Khi đến đường Hà Huy Tập thì D. bị hai thanh niên ngồi trên xe máy điện (là bạn của 3 người ngồi trên xe máy đuổi theo D.) chặn đầu và đánh.

Khi nhóm bạn của D. chạy đến thì các thanh niên kia bỏ chạy. Sau đó, D. cùng bạn tập trung tại quảng trường trung tâm TP Hà Tĩnh và gọi thêm 4 người khác là Nguyễn Thành Đ., Bùi Quốc D. (SN 2008), Trương Quang Th. (SN 2007) và Nguyễn Hoài N. (SN 2006) đi xe máy đến.

Nam sinh lớp 12 tử vong dưới hồ nước: Bị một nhóm bạn đuổi đánh, sau đó mất liên lạc với gia đình - Ảnh 2
Khu vực phát hiện thi thể nam sinh T.Q.T - Ảnh: VietNamNet

Nhóm học sinh này đi dọc các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh để tìm những thanh niên đã đuổi đánh Nguyễn Đức D. Khi đi đến khách sạn Hà Huy (đường Hà Huy Tập) thì nhóm phát hiện có 3 thanh niên đẩy xe máy trên đường (trong đó có nam sinh Trần Quốc Th.) và cho là những người đã đánh D.

3 thanh niên bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Nhóm học sinh Nguyễn Văn Hải Đ., Nguyễn Bình A., Nguyễn Hoài N. đuổi theo Trần Quốc Th. Khi đến hồ Bảy Mẫu (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) thì Th. nhảy xuống hồ và nấp ở dưới bờ nước. Sau đó, cả nhóm học sinh thống nhất “tha cho hấn” và ra về.

Đến khoảng 23h50, ngày 30/12, người dân đã phát hiện thi thể của nam sinh Trần Quốc Th. dưới hồ Bảy Mẫu nên trình báo cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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