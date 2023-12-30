Giá vàng tiếp tục tuột dốc, người mua điêu đứng vì lỗ 11 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày

Trong khi đó, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 70 - 76 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng nay, nhưng ghi nhận mức chênh giá mua - bán cao nhất từ trước đến nay khi khoảng cách này lên tới 6 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin từ VTC news, sáng nay (30/12) giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc khi giảm mạnh tới 4 triệu đồng/lượng, về ngưỡng 72 triệu đồng/lượng. Cụ thể, 10h sáng nay, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 69 - 72 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Tính từ đầu giờ chiều 28/12 đến nay, tức là chỉ sau 2 ngày, giá vàng đã lao dốc mạnh, giảm tới 8 triệu đồng/lượng. Mức giảm chưa từng có trong lịch sử.

Như vậy, nếu người mua vàng với giá 80 triệu đồng/lượng vào sáng 28/12 thì đến hôm nay đã lỗ 11 triệu đồng chỉ trong vòng 2 ngày.

Giá vàng giảm đột ngột ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công điện số 1426 về các giải pháp quản lý thị trường vàng, giá kim loại quý mất tới 4 triệu đồng/lượng, từ đỉnh cao 80 triệu đồng xuống 76 triệu đồng/lượng. Sau đó, giá vàng hồi phục về mốc 77,5 triệu đồng/lượng.

Công điện của Thủ tướng nêu, thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội.

Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, tối muộn ngày 29/12, ông Đào Xuân Tuấn - vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước đã nhấn mạnh những thông điệp quan trọng. Cụ thể, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ban ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng thông qua việc tăng cung vàng miếng SJC ra thị trường. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đang tổng kết, đánh giá việc triển khai nghị định 24, trong đó sẽ đề xuất giải pháp quản lý thị trường vàng phù hợp.

Tại Công ty PNJ, hôm nay giá bán vàng miếng SJC cũng giảm về ngang mức giá niêm yết tại Công ty SJC: bán ra 72,5 triệu đồng/lượng, mua vào 69,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng trong suốt 2 ngày qua.

Trong khi đó giá vàng nhẫn 9999 hôm nay bán ra ở 62,95 triệu đồng/lượng, mua vào 61,85 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - bán ở mức 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch ở mức 2.063 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 60,74 triệu đồng/lượng.

Như vậy so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn 11,76 triệu đồng/lượng, giảm 7 triệu đồng/lượng so với ba ngày trước.