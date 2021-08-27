Gia đình cán bộ ở Gia Lai dương tính Covid-19, lập tức xét nghiệm cả trăm người liên quan

Xã hội 27/08/2021 15:03

Người chồng công tác tại Công an tỉnh Gia Lai, vợ làm ở ngân hàng cùng con trai 7 tuổi dương tính với Covid-19. CDC Gia Lai phải lập tức test nhanh COVID-19 với 86 cán bộ công an, nơi cơ quan anh K.G công tác.

Theo thông tin của Tiền Phong, ngày 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai (CDC) vừa báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về một gia đình có 3 người dương tính Covid-19. Được biết, đó là trường hợp anh K.G (trú đường Phan Đình Phùng, TP.Pleiku), hiện công tác tại Công an tỉnh Gia Lai; vợ là P.P.T (cùng SN 1989), công tác tại ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai, TP.Pleiku và con trai 7 tuổi. Ngày 26/8, cả 3 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo dịch tễ, hàng ngày vợ chồng anh K.G đưa cơm cho con trai ở số nhà 13 Tô Vĩnh Diện (TP.Pleiku). Ngày 21/8, anh K.G lên cơ quan làm việc, chiều đến khám bệnh tại nhà bác sỹ Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai.

Ngày 22/8, vợ anh K.G đi chợ Hoa Lư để mua trái cây, sau đó hai vợ chồng đi khám răng tại phòng khám Nha khoa Sài Gòn (TP. Pleiku). Ngày 23/8, hai vợ chồng đến cơ quan làm việc. Sáng 24/8, chị P.P.T đi tiêm vắc xin COVID-19 tại Trung tâm thể dục thể thao TP. Pleiku, sau đó bị sốt nên ở nhà; còn anh K.G làm việc ở cơ quan xong thì về nhà.

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CDC Gia Lai test nhanh COVID-19 cho người dân - Ảnh: Internet

Ngày 25/8, anh K.G đi ăn sáng ở quán phở Hồng, có gặp công dân H.P.T., sau đó anh G. lên cơ quan làm việc, người vợ ở nhà. Đến ngày 26/8, chị P.P.T đi siêu thị Vin Mart (đường Hai Bà Trưng, TP. Pleiku), anh K.G lên cơ quan làm việc.

Khi phát hiện gia đình anh K.G dương tính với Covid-19 nên CDC Gia Lai đã nhanh chóng test nhanh đối với 86 cán bộ nơi cơ quan anh K.G công tác; đồng thời cũng khẩn trương truy vết các trường hợp F1; F2.

Theo CDC Gia Lai, tính đến ngày 26/8, Gia Lai ghi nhận 460 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 111 trường hợp; 349 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

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