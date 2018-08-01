Éo le cuộc đời của nữ sinh mồ côi cha, bị suy thận giai đoạn cuối mà không hề hay biết

Xã hội 01/08/2018 19:07

Bố mất, mẹ chăm sóc chị gái mắc bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện. Na ở nhà một mình mắc bệnh nặng mà không hề hay biết. Đến khi cơ thể phù nề, ngất xỉu, người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu thì ngã quỵ khi được biết nữ sinh này bị suy thận giai đoạn cuối, thận phải đã bị teo.

Nỗi đau số phận

Sau 4 tháng phát hiện căn bệnh hiểm nghèo, em Lê Thị Na (17 tuổi, ngụ xóm 14, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) từ một nữ sinh xinh xắn, năng động, siêng năng, giờ chỉ ngồi một chỗ, cơ thể phù nề, thường xuyên khó thở, phải nhờ vào máy trợ sức, ô xy.

Éo le cuộc đời của nữ sinh mồ côi cha, bị suy thận giai đoạn cuối mà không hề hay biết - Ảnh 1
Na bị suy thận giai đoạn cuối mà không hề hay biết - Ảnh: Gia đình cung cấp

Na là con út trong gia đình có 4 chị em. Mới lên 2 tuổi thì người cha qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Một mình mẹ là bà Nguyễn Thị Huyền (48 tuổi) gánh nặng hai vai, nuôi đàn con thơ dại. Đau đớn hơn, người chị gái thứ 2 của Na là Lê Thị Duyên (22 tuổi) bị bệnh động kinh. Dù bệnh tật nhưng hoàn cảnh khó khăn chị Duyên cũng phải vào Sài Gòn làm thuê kiếm sống.

Gần nửa năm trước, khi Na đang là nữ sinh lớp 11, trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc) thì nghe tin chị gái phát bệnh động kinh kèm theo bệnh bướu cường giáp, đang điều trị tại bệnh viện. Ngay lập tức bà Huyền rời nhà vào Sài Gòn để túc trực, chăm sóc con gái. Chị gái lớn lấy chồng xa. Anh trai cũng đi làm thuê nên từ ngày mẹ đi chăm sóc chị gái, Na ở nhà một mình vừa học hành, vừa trông nom nhà cửa, chăm lo ruộng đồng.

Người mẹ vừa đi được 2 tháng thì Na có những biểu hiện bất thường, tăng cân, da xanh xao, người mệt mỏi, chán ăn. Dù mệt nhưng Na vẫn cố gắng đi học, làm việc mà không chút than vãn vì sợ mẹ lo lắng.

Một ngày giữa tháng 4/2018, người thân qua nhà chơi thì bàng hoàng phát hiện nữ sinh này nằm gục dưới nền nhà vì đuối sức. Họ vội vàng đưa Na đi cấp cứu thì sững sốt khi nghe bác sỹ kết luận bé Na bị suy thận giai đoạn cuối. Do không phát hiện, chữa trị kịp thời nên một bên thận của nữ sinh này đã bị teo hoàn toàn.

Éo le cuộc đời của nữ sinh mồ côi cha, bị suy thận giai đoạn cuối mà không hề hay biết - Ảnh 2
Sau 4 tháng chống chọi với bệnh hiểm nghèo, sức khỏe của Na đã kiệt quệ - Ảnh: Gia đình cung cấp

Hiện Na đang được chăm sóc tại phòng 103, tầng 1, khoa nội thận, bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

"Chồng sớm qua đời, niềm hi vọng tôi dành trọn cho đàn con. Chỉ mong con cái được lớn lên bình yên, khỏe mạnh, yên bề gia thất. Nào ngờ, 4 đứa con thì chỉ có cô con gái đầu may mắn khỏe mạnh, đã lập gia đình ở xa. 3 đứa còn lại đều mắc bệnh hiểm nghèo. Sao ông trời lại bất công với đàn con của tôi như vậy chứ?"  bà Huyền khóc nghẹn.

"Em muốn khỏi bệnh để đỡ đần cho mẹ"

Bà Huyền làm nông nghiệp, kinh tế phụ thuộc vào 2 sào ruộng. Kể từ ngày đàn con mắc bệnh hiểm nghèo, bà chỉ biết hàng ngày túc trực chăm con tại bệnh viện. Cô con gái thứ 2 cũng đã xuất viện trở về nhà. Người con trai thứ 3 dù bị bệnh tim, sức khỏe yếu nhưng hàng ngày cũng phải bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm tiền viện phí, thuốc thang cho em.

Éo le cuộc đời của nữ sinh mồ côi cha, bị suy thận giai đoạn cuối mà không hề hay biết - Ảnh 3
Thận phải của Na đã bị teo hoàn toàn, sự sống rất mong manh - Ảnh: Gia đình cung cấp

Thấu hiểu bệnh tình của mình, nỗi vất vả của mẹ nên Na chỉ biết cố gắng chống chọi với những cơn đau mà không chút than thở. "Em muốn về nhà, muốn khỏi bệnh để tiếp tục đi học và đỡ đần cho mẹ. Cuộc đời mẹ đã quá cơ cực lắm rồi, giờ em bệnh tật thế này mẹ càng khổ thêm", Na gạt nước mắt trải lòng.

Mọi giúp đỡ cho em Na xin vui lòng gửi về địa chỉ, bà Nguyễn Thị Huyền (mẹ Na), xóm 14, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. ĐT: 01678.312.074, Hoặc STK của chị Lê Thị Hài (chị gái đầu của Na): 0102479706, ngân hàng Đông Á, chi nhánh Trị An- Bình Dương.

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Lúc mới chào đời, bé Na cũng khỏe mạnh và có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, lên 2 tháng tuổi thì cháu bé phát hiện bị ung thư, gia đình cũng vì vậy mà tan vỡ.

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