Dự kiến khởi động lại 10 đường bay nội địa thường lệ từ ngày 10/10

Theo đó, có 6 tỉnh thống nhất toàn bộ với kế hoạch gồm: Điện Biên, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). 4 tỉnh thống nhất từng phần kế hoạch gồm: TP.HCM, Đắk Lắk, Nghệ An và Thừa Thiên-Huế. Riêng Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai đề nghị chưa thực hiện kế hoạch.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 6/10, Cục hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, đã tiếp nhận ý kiến trả lời bằng văn bản của 13 tỉnh, thành phố về Kế hoạch triển khai các đường bay nội địa thường lệ chở khách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cục hàng không Việt Nam cho biết giai đoạn ban đầu dự kiến khai thác từ ngày 10/10/2021. Các giai đoạn tiếp theo, triển khai theo Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT.

Với các nội dung đã nhận được sự thống nhất toàn bộ của 6 địa phương và từng phần của 4 địa phương, các đường bay có thể thực hiện theo kế hoạch đã được Cục HKVN xin ý kiến gồm 10 đường bay giữa TP.HCM với các tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và giữa Thanh Hóa với các tỉnh Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc.

Hành khách từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về quê sẽ được cách ly tại nhà 7 ngày - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Cụ thể, đường bay TP. HCM – Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc và ngược lại: 4 chuyến/ngày (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày/hãng);

Đường bay TP.HCM – Huế và ngược lại: 1 chuyến/tuần (Vietnam Airlines khai thác); đường bay Thanh Hóa – Khánh Hòa và ngược lại: 1 chuyến/ngày (Vietjet Air khai thác); Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột và ngược lại: 1 chuyến/ngày (Vietnam Airlines khai thác);

Thanh Hóa – Phú Quốc và ngược lại: 1 chuyến/ngày (Vietjet Air khai thác); Chiều từ Nghệ An đi TP.HCM: 02 chuyến/tuần (Vietnam Airlines khai thác). Các đường bay khác khi có ý kiến đồng ý bổ sung của các địa phương: 4 chuyến/ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn ban đầu, hành khách xuất phát từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An trước khi di chuyển phải thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu.

Khi đến nơi thực hiện tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện Thông điệp 5K và xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7; trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS CoV-2 thì xử trí theo quy định.

Từ giai đoạn 2 trở đi, không áp dụng giãn cách ghế trên tàu bay. Các đường bay kết nối các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay đồng ý tiếp nhận chuyến bay nội địa thường lệ chuyên chở hành khách mà không yêu cầu cách ly tập trung với tần suất trong phạm vi quy định tại Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT, trừ khi có ý kiến khác của các địa phương đang có chuyến bay.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid 19, trong giai đoạn đầu hành khách là đối tượng không phải cách ly tập trung tại nơi đến theo quy định của Bộ Y tế. Hành khách phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế tại điểm xuất phát và điểm đến theo quy định; phải có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm xuất phát.