Đồng Nai: Ghi nhận gần 950 ca mắc COVID-19 trong ngày, tăng 1,9% so với ngày trước

Xã hội 04/11/2021 10:40

Số ca mắc COVID-19 tại Đồng Nai vẫn tăng cao, các địa phương trong tỉnh đều phát sinh ca mắc trong cộng đồng lây nhiễm thứ phát từ người lao động ở công ty sản xuất và người về từ địa phương có dịch.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 4/11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua, ghi nhận 944 ca mắc COVID-19 mới ở 10/11 huyện, thành phố. Trong đó, TP. Biên Hòa có số ca mắc nhiều nhất với 388 ca, huyện Nhơn Trạch 135 ca, huyện Trảng Bom 136 ca, huyện Vĩnh Cửu 111 ca. Không có ca tử vong.

Trong số các ca mắc mới có 152 ca cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 238 ca trong khu phong tỏa, 512 ca trong các khu cách ly tập trung. Thống kê đến nay Đồng Nai có 69.158 ca mắc COVID-19. Trong đó có 57.614 ca khỏi bệnh, 569 ca tử vong. 

Đồng Nai: Ghi nhận gần 950 ca mắc COVID-19 trong ngày, tăng 1,9% so với ngày trước - Ảnh 1
Tỉ lệ tiêm ngừa vaccine Covid-19 ở Đồng Nai đặt gần 80% - Ảnh: Tiền Phong

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống COVID-19, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng 1,9% so với ngày trước, lũy kế trong 7 ngày tăng 51% so với 7 ngày trước. Các ổ dịch cộng đồng đa phần có liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất, người về từ vùng có dịch, tạo thành các ổ dịch lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Về tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, Đồng Nai có hơn 2,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 (tỷ lệ trên 105%), trong đó có 70,8% người đã tiêm mũi 2.

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"Cách của công ty đối phó với chính quyền và bất chấp phòng chống dịch như vậy là không chấp nhận được" - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

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