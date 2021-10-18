Đồng Nai: Một công ty tự ý cho hàng chục ca mắc Covid-19 về cộng đồng, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch

Xã hội 18/10/2021 14:46

"Cách của công ty đối phó với chính quyền và bất chấp phòng chống dịch như vậy là không chấp nhận được" - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 18/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử phạt Công ty TNHH ChangSing VN (đóng ở KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) vì vi phạm phòng chống dịch, tự ý để hàng chục ca mắc COVID-19 về cộng đồng.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: "Việc Công ty ChangSing vi phạm phòng chống dịch, tôi yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt. Chính quyền tạo điều kiện cho công ty sản xuất nhưng để công nhân mắc COVID-19, không có kiểm soát. Xử lý ChangSing và lưu ý những doanh nghiệp khác đang hoạt động không để xảy ra tình trạng này nữa".

Báo cáo về ổ dịch ở Công ty ChangSing, ông Nguyễn Văn Thuộc - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu cho biết: "ChangSing được duyệt phương án vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch rất bài bản. Nhưng cuối tuần rồi nổ ra ổ dịch. Tổng cộng họ có 38 ca F0, 44 ca F1 nhưng không báo cho chính quyền, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. 

ChangSing tự ý đưa các ca F0 vào khu cách ly tập trung cũng không báo chính quyền rồi tự ý cho các công nhân là F1 tự về nhà. Hiện chúng tôi truy vết số F1 thì có trường hợp về ở phường Trảng Dài (TP Biên Hòa), có trường hợp về xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu đã mắc COVID-19. Hiện nay truy vết thì số ca F1 đã về 6 địa phương".

f0
Công nhân ở Công ty ChangSing khai báo y tế để tiêm vắc xin - Ảnh: Tuổi trẻ

Cũng theo ông Thuộc lưu ý, khi duyệt phương án cho doanh nghiệp sản xuất thì hồ sơ thể hiện việc tuân thủ phòng chống dịch nhưng thực tế lại khác. Số công nhân mà Ban quản lý các khu công nghiệp duyệt cho đi lại sản xuất thì địa phương cũng không quản lý được... 

Nói về cách hành xử của Công ty ChangSing ở huyện Vĩnh Cửu, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị: "Việc khôi phục sản xuất chấp nhận xuất hiện các ca mắc COVID-19 nhưng phải tuân thủ quy trình phòng chống dịch. Cách của ChangSing đối phó với chính quyền và bất chấp phòng chống dịch như vậy là không chấp nhận được. Tôi đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp và ngành y tế mời lãnh đạo ChangSing xử lý ngay việc này…".

Trước đó, Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho Công ty ChangSing bổ sung gần 10.000 lao động được đi làm trở lại sau thời gian nghỉ dịch. Số lao động này đi về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, thuộc các khu vực "vùng xanh" của các địa phương, phải được tiêm vắc xin ít nhất 1 mũi đủ 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính.

Vụ cô gái F0 từ TP.HCM ra Hà Nội di chuyển nhiều nơi, đi làm móng, tóc: Lãnh đạo CDC khuyến nghị quan trọng

Vụ cô gái F0 từ TP.HCM ra Hà Nội di chuyển nhiều nơi, đi làm móng, tóc: Lãnh đạo CDC khuyến nghị quan trọng

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho rằng, những trường hợp trở về từ các địa phương có dịch Covid-19 cần phải được coi như người nhập cảnh và phải quản lý, giám sát thật chặt chẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   công ty có hàng chục f0 hàng chục f0 cho f0 tự ý về quê

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 39 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 39 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 12 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số