Đồng Nai: Một công ty tự ý cho hàng chục ca mắc Covid-19 về cộng đồng, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch

"Cách của công ty đối phó với chính quyền và bất chấp phòng chống dịch như vậy là không chấp nhận được" - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 18/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử phạt Công ty TNHH ChangSing VN (đóng ở KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) vì vi phạm phòng chống dịch, tự ý để hàng chục ca mắc COVID-19 về cộng đồng. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: "Việc Công ty ChangSing vi phạm phòng chống dịch, tôi yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt. Chính quyền tạo điều kiện cho công ty sản xuất nhưng để công nhân mắc COVID-19, không có kiểm soát. Xử lý ChangSing và lưu ý những doanh nghiệp khác đang hoạt động không để xảy ra tình trạng này nữa".

Báo cáo về ổ dịch ở Công ty ChangSing, ông Nguyễn Văn Thuộc - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu cho biết: "ChangSing được duyệt phương án vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch rất bài bản. Nhưng cuối tuần rồi nổ ra ổ dịch. Tổng cộng họ có 38 ca F0, 44 ca F1 nhưng không báo cho chính quyền, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. ChangSing tự ý đưa các ca F0 vào khu cách ly tập trung cũng không báo chính quyền rồi tự ý cho các công nhân là F1 tự về nhà. Hiện chúng tôi truy vết số F1 thì có trường hợp về ở phường Trảng Dài (TP Biên Hòa), có trường hợp về xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu đã mắc COVID-19. Hiện nay truy vết thì số ca F1 đã về 6 địa phương".

Công nhân ở Công ty ChangSing khai báo y tế để tiêm vắc xin - Ảnh: Tuổi trẻ Cũng theo ông Thuộc lưu ý, khi duyệt phương án cho doanh nghiệp sản xuất thì hồ sơ thể hiện việc tuân thủ phòng chống dịch nhưng thực tế lại khác. Số công nhân mà Ban quản lý các khu công nghiệp duyệt cho đi lại sản xuất thì địa phương cũng không quản lý được... Nói về cách hành xử của Công ty ChangSing ở huyện Vĩnh Cửu, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị: "Việc khôi phục sản xuất chấp nhận xuất hiện các ca mắc COVID-19 nhưng phải tuân thủ quy trình phòng chống dịch. Cách của ChangSing đối phó với chính quyền và bất chấp phòng chống dịch như vậy là không chấp nhận được. Tôi đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp và ngành y tế mời lãnh đạo ChangSing xử lý ngay việc này…". Trước đó, Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho Công ty ChangSing bổ sung gần 10.000 lao động được đi làm trở lại sau thời gian nghỉ dịch. Số lao động này đi về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, thuộc các khu vực "vùng xanh" của các địa phương, phải được tiêm vắc xin ít nhất 1 mũi đủ 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính.

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