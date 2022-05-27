Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 1979, trú tại phố Phát Diệm, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi giết người. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định thương tật đối với Phạm Văn Nam và kết quả giám định thương tật là 1,5%.

Liên quan vụ xe Mercedes tông chết người ở Phan Thiết , theo VOV, ngày 27/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh với các đối tượng liên quan; kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật; không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11/ 5, Nam cùng Luận vào quán Tràng An thuộc TP.Phan Thiết để ăn và uống bia với người quen ở tỉnh Bình Thuận là Nguyễn Văn Xuyên (SN 1981, trú tại khu phố 2, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết); Bùi Huy Đông (SN 1980, trú tại KP 11, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết); Nguyễn Thị Yến Phương (SN 2001, trú tại thôn 1, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình).

Nhìn lại toàn cảnh sự việc, theo Dân Việt, Đại tá Đinh Kim Lập - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho hay, ngày 11/5 tài xế Phạm Văn Nam (SN 1979, trú tại phố Phát Diệm, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe ô tô 5 chỗ, màu trắng, BKS 30F-168.65 cùng Nguyễn Công Luận (SN 1971, trú tại P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) đến TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 12/5, Nam cùng Luận, Xuyên, Đông, Phương rủ nhau đến quán Thuận Phát ở khu vực bờ kè Phan Thiết thuộc khu phố 5, P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết để tiếp tục ăn và uống bia. Khi đi, Nam điều khiển xe ô tô BKS 30F-168.65 chở Đông và Phương; Xuyên điều khiển xe mô tô chở Luận cùng đến khu vực bờ kè phía trước quán Diệu Phát.

Trên đường đi, xe ô tô do Nam điều khiển suýt va chạm vào nhóm người đang đi qua đường, gồm có: Hà Xuân Hải (SN 1979, trú tại khu phố 3, P.Đức Thắng); Trần Quốc Phong (SN 1994, trú tại P.Xuân An); Võ Lam Trường (SN 2003, trú tại KP 03, P.Đức Thắng, cùng TP.Phan Thiết).

Thấy sự việc không có gì, Nam tiếp tục điều khiển xe ô tô đến quán Thuận Phát cách đó khoảng 100 mét rồi dừng lại bước xuống xe thì ngay lúc đó nhóm Hải, Phong, Trường chạy xe máy đến dùng tay chân đánh liên tục vào người Nam.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Nam đưa tay lên đỡ và nói xin lỗi; Đông, Phương, Xuyên cũng đến can ngăn nhưng nhóm Hải, Phong, Trường vẫn tiếp tục đánh làm Nam ngã xuống đường. Anh Đông đến đỡ Nam dậy và anh Xuyên la lên "Báo công an, báo công an" liền bị nhóm người kia xông vào rượt đuổi anh Xuyên chạy vào trong đường hẻm gần đó và dùng tay, chân đánh anh Xuyên ngã xuống đường. Lúc này chị Phương (cùng nhóm Nam) vào can ngăn nên nhóm Hải, Phong, Trường không đánh Xuyên.

Sau đó, nhóm Hải, Phong, Trường đi ra lại trước quán Thuận Phát thì nhìn thấy Nam lên xe ô tô đóng cửa; nhóm Hải dùng đá, ghế, bàn, chai… ném vào xe của Nam. Nam điều khiển xe chạy 3 vòng theo nhóm người của Hải nhưng không tông được ai.

Khi thấy Hải đang đứng giữa đường, trên tay cầm cái bàn; Nam cho xe chạy với tốc độ cao về hướng Hải. Khi Nam điều khiển xe lao đến, Hải ném cái bàn vào xe Nam rồi té xuống đường; Nam điều khiển xe tông vào người Hải, gây tử vong. Sau đó, Nam điều khiển xe bỏ chạy về TP.HCM.

Đến 12 giờ ngày 12/5, Phan Văn Nam đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để đầu thú và giao chiếc xe ô tô BKS 30F-168.65 để công an điều tra, xử lý.