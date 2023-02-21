Diễn biến pháp lý vụ bé gái ở Phú Thọ sinh con khi mới 11 tuổi

Xã hội 21/02/2023 08:19

Một bé gái ở xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã sinh con khi mới chỉ 11 tuổi.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều 20/2, ông Đinh Quang Sáng - Phó Chủ tịch UBND xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn cho biết, liên quan đến việc cháu Vũ Thị H. T. (11 tuổi) sinh con, hiện cơ quan công an đã vào cuộc và tiến hành điều tra. Ông Sáng cho biết, thời điểm phát hiện có thai, cháu T. đang học lớp 5 trường Tiểu học Khả Cửu. Hiện cháu đã nghỉ học để ở nhà nuôi con. Còn người mẹ do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên trước đây đi làm ăn xa ở cũng phải ở nhà chăm con, chăm cháu.

"Đây là trường hợp rất đáng tiếc ở địa phương khi cháu bé mới 11 tuổi đã phải làm mẹ trong khi gia cảnh nghèo khó. Chính quyền địa phương cũng như các hội đoàn thể đều hết sức quan tâm cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho mẹ con cháu bé", Phó Chủ tịch UBND xã Khả Cửu chia sẻ.

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Anh Vũ V. V. (bố cháu T.) chán nản, liên tục uống rượu sau sự việc con gái út 11 tuổi mang bầu và sinh con - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

 

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty luật Pháp Trị) cho biết, trong vụ việc trên có thể thấy, thời điểm nạn nhân quan hệ tình dục khi chưa đủ 13 tuổi. Như vậy, hành vi giao cấu với nạn nhân của nghi phạm đã có dấu hiệu của "Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tội phạm này không phụ thuộc vào việc nạn nhân tự nguyện hay bị ép buộc. Do đó, dù giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ yêu đương, việc quan hệ tình dục giữa hai người là tự nguyện thì hành vi của nghi phạm vẫn cấu thành tội phạm và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

"Với tình tiết "làm nạn nhân có thai" thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với khung hình phạt quy định là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm", luật sư Lực phân tích.

Bên cạnh đó, luật sư Lực thông tin thêm, cùng với vụ bé gái 13 tuổi ở Bắc Giang sinh con đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu hiểu biết pháp luật, không nhận thức đúng khi thực hiện những hoạt động nhân danh tình cảm, tình yêu chưa đúng thời điểm, đúng độ tuổi. Vị luật sư dẫn chứng, chỉ cần lướt qua các trang mạng xã hội hiện nay, hiện tượng trẻ vị thành niên yêu đương, trốn học, có hành vi không phù hợp như ôm ấp, hôn nhau ở quán cà phê khi đang mặc đồng phục học sinh khá nhiều. Ngay cả các bác sĩ chuyên khoa phụ sản cũng chia sẻ việc nữ vị thành niên mang thai không hiếm. Việc sinh con sớm coi như đình chỉ luôn con đường học vấn một con người dẫn tới nhiều hệ luỵ cho cá nhân, gia đình và xã hội. 

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Gia đình bé gái 11 tuổi sinh con thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào tháng 10/2022, dư luận xôn xao khi hay tin cháu T (sinh năm 2011) mang thai. Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Cùng với đó, cơ quan công an cũng đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Theo ông Sáng, do cháu T. làm mẹ khi ở độ tuổi còn quá nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chính quyền và các đoàn thể cũng rất quan tâm để hỗ trợ. Ông Sáng cho biết, hiện, con của T. sức khỏe tốt.

Vào khoảng tháng 8/2022, sau khi đi làm ăn ở xa về, thấy con gái có biểu hiện bất thường, mẹ T. đã đưa con đến viện để khám. Lúc này, gia đình mới biết cháu T. đã mang bầu hơn 6 tháng.

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Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h30 ngày 21/2, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

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