Quảng Nam: Xe khách tông xe tải làm 3 người tử vong, 16 người bị thương

Xã hội 21/02/2023 08:01

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h30 ngày 21/2, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng 21/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong.

Ban An toàn giao thông Quảng Nam cho biết, vào khoảng 1h35 ngày 21/2, tại Km 1010+300 đường Quốc lộ 1A thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, xe ôtô khách biển kiểm soát 51B-19956 trên xe chở khoảng 30 hành khách do ông Nguyễn Anh Tiên (sinh năm 1975, trú tại 133 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển lưu hành hướng Quảng Ngãi đi Tam Kỳ (xe chạy tuyến Đà Lạt-Huế) đã đâm vào đuôi xe ôtô tải biển kiểm soát 81C-15690 chở gạch do ông Trịnh Đức Thạnh (sinh năm 1996, trú tại huyện Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều.

Quảng Nam: Xe khách tông xe tải làm 3 người tử vong, 16 người bị thương - Ảnh 1
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra trên QL1A đoạn qua địa phận xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, Quảng Nam) - Ảnh: Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam
Quảng Nam: Xe khách tông xe tải làm 3 người tử vong, 16 người bị thương - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt
Quảng Nam: Xe khách tông xe tải làm 3 người tử vong, 16 người bị thương - Ảnh 3
Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách tử vong - Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách tử vong (1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu); 13 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng; 2 xe ôtô bị hư hỏng.

Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành đã có mặt để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

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