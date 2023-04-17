Tối 16/4, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong trong ô tô tại hầm để xe của một chung cư ở quận Long Biên, Hà Nội.

Theo thông tin từ Zing news, trưa 17/4, chỉ huy Công an quận Long Biên, Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong trong ô tô đỗ ở hầm chung cư tại phường Ngọc Lâm, Long Biên.

Nghi phạm bị bắt giữ vào tối 16/4, ở một tỉnh khác, không phải tại Hà Nội, đã được di lý về trụ sở cơ quan điều tra.

Phát hiện nười phụ nữ tử vong trong xe ô tô ở hầm chung cư - Ảnh: VTC News

Trước đó, sáng 15/4, chính quyền phường Ngọc Lâm nhận tin báo về trường hợp người phụ nữ tử vong trong ô tô đỗ tại hầm gửi xe của một chung cư trên địa bàn. Dẫn tin từ Dân Trí, người phụ nữ trên sống tại địa bàn phường Bồ Đề, được gia đình thông báo mất tích vài ngày trước, địa điểm phát hiện tử vong là nơi chị thường đến tập gym ở tòa chung cư ở phường Ngọc Lâm cách nơi ở khoảng 2km. Ngoài ra, gia đình nạn nhân cho hay, người phụ nữ không có tiền sử bệnh lý, không mâu thuẫn với ai sâu sắc. Qua quá trình khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tác động từ bên ngoài liên quan đến cái chết của nạn nhân.

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