Trên đường đến công ty trực ca đêm, nam bảo vệ 50 tuổi tông vào đuôi xe container đang đỗ bên đường và tử vong tại chỗ.

Tối nay (28/5), tại khu vực thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ, một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển xe máy chạy trên đường số 3 (Khu công nghiệp Hòa Khánh) theo hướng từ đường số 5 về đường số 9.

Khi đến gần nhà máy sản xuất đồ chơi, xe máy của người này bất ngờ tông vào đuôi xe container đang đỗ bên lề đường.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn thì khu vực này đang có mưa lớn.

Đi làm giữa đêm mưa, nam bảo vệ lớn tuổi gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Tổ

Theo Tổ Quốc, nạn nhân đang làm bảo vệ cho một công ty ở KCN Hòa Khánh. Tối nay khi đang trên đường đến công ty làm việc ca tối thì gặp nạn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây ít ngày, trên tuyến đường liên xã thuộc bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, TP. Lai Châu cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông tương tự. Một cô giáo gặp nạn tử vong trên đường đi làm khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 5 giờ 40 sáng 25/5, chị Pờ Cố Ngoan (26 tuổi), giáo viên trường Mầm non Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ điều khiển xe máy di chuyển từ TP. Lai Châu tới trường.

Khi đi đến bản Chin Chu Chải, xe máy của chị Ngoan bất ngờ tông vào cột báo chỉ giới khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Đúng lúc đó, xe ô tô tải biển kiểm soát 25C-030.14 lưu thông ngược chiều đi tới. Tài xế không kịp xử lý đã chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cô giáo mầm non gặp tai nạn tử vong trên đường đến trường - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, nhà chị Ngoan cách trường học hơn 30 km. Hàng ngày, cô giáo thường phải dậy từ rất sớm đến trường để kịp giờ đón trẻ. Hôm nay, khi cô đang trên đường tới trường thì xảy ra tai nạn thương tâm khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Dậy sớm đến trường để kịp đón trẻ, cô giáo Lai Châu gặp tai nạn tử vong thương tâm Gặp tai nạn thương tâm trên đường đến trường, một cô giáo mầm non ở Lai Châu tử vong khiến nhiều người xót xa.

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