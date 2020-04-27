Đôi nam nữ gặp tai nạn chết thảm sau bữa tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi

Xã hội 27/04/2020 14:00

Sau bữa tiệc sinh nhật, đôi nam nữ trở về phòng trọ thì gặp tai nạn thương tâm. Cú tông mạnh vào trụ điện bên đường khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 26/4, trên đường ĐT743, đoạn qua phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến đôi nam nữ tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, xe máy mang BKS: 95B1-xx.24 do anh Huỳnh Hoài Khâm (22 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) chở theo một cô gái, điều khiển lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ Bình Dương về Đồng Nai.  

Khi xe lưu thông đến khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn thì anh Khâm không làm chủ được tốc độ khiến xe máy tông vào trụ đèn chiếu sáng. Hậu quả, chiếc xe máy văng hơn 50 mét về phía trước, lao lên vỉa hè nằm trước cửa nhà dân.

tai nan thuong tam 1
Người nhà gào khóc bên thi thể nạn nhân nam - Ảnh: Công an TP.HCM
tai nan thuong tam 2
Chiếc xe máy văng lên lề đường hư hỏng nặng - Ảnh: Công an TP.HCM

Cú va chạm khiến đôi nam nữ ngã văng ra khỏi xe và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn, điện đường chiếu sáng không hoạt động. Xe máy nát bét phần đầu, nằm trên vỉa hè.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Theo Công an TP.HCM, hai nạn nhân đang về phòng trọ sau tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của nạn nhân nữ thì gặp tai nạn giao thông.

Ông ngoại cháu bé bị xe tải tông trúng rồi giấu xác phi tang: "Sau khi gây tai nạn, nó một mực chối cãi, còn phụ giúp dùng xẻng xới cát tìm thi thể cháu tôi"

Ông ngoại cháu bé bị xe tải tông trúng rồi giấu xác phi tang: "Sau khi gây tai nạn, nó một mực chối cãi, còn phụ giúp dùng xẻng xới cát tìm thi thể cháu tôi"

"Sau khi gây ra tai nạn, nó còn đi tìm cháu với chúng tôi, phụ giúp dùng xẻng xới cát lên tìm thi thể cháu và một mực chối cãi không nhận, cố tình giấu thi thể cháu tôi", ông Phan Xuân Thu (53 tuổi, ông ngoại của cháu N.Đ.L) rơi nước mắt nhớ lại.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn thương tâm tai nạn giao thông Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 27 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản