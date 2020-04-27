Sau bữa tiệc sinh nhật, đôi nam nữ trở về phòng trọ thì gặp tai nạn thương tâm. Cú tông mạnh vào trụ điện bên đường khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 26/4, trên đường ĐT743, đoạn qua phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến đôi nam nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, xe máy mang BKS: 95B1-xx.24 do anh Huỳnh Hoài Khâm (22 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) chở theo một cô gái, điều khiển lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ Bình Dương về Đồng Nai.

Khi xe lưu thông đến khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn thì anh Khâm không làm chủ được tốc độ khiến xe máy tông vào trụ đèn chiếu sáng. Hậu quả, chiếc xe máy văng hơn 50 mét về phía trước, lao lên vỉa hè nằm trước cửa nhà dân.

Người nhà gào khóc bên thi thể nạn nhân nam - Ảnh: Công an TP.HCM

Chiếc xe máy văng lên lề đường hư hỏng nặng - Ảnh: Công an TP.HCM

Cú va chạm khiến đôi nam nữ ngã văng ra khỏi xe và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn, điện đường chiếu sáng không hoạt động. Xe máy nát bét phần đầu, nằm trên vỉa hè.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Công an TP.HCM, hai nạn nhân đang về phòng trọ sau tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của nạn nhân nữ thì gặp tai nạn giao thông.

Ông ngoại cháu bé bị xe tải tông trúng rồi giấu xác phi tang: "Sau khi gây tai nạn, nó một mực chối cãi, còn phụ giúp dùng xẻng xới cát tìm thi thể cháu tôi" "Sau khi gây ra tai nạn, nó còn đi tìm cháu với chúng tôi, phụ giúp dùng xẻng xới cát lên tìm thi thể cháu và một mực chối cãi không nhận, cố tình giấu thi thể cháu tôi", ông Phan Xuân Thu (53 tuổi, ông ngoại của cháu N.Đ.L) rơi nước mắt nhớ lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-nam-nu-gap-tai-nan-chet-tham-sau-bua-tiec-sinh-nhat-tron-18-tuoi-357553.html