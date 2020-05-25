Dậy sớm đến trường để kịp đón trẻ, cô giáo Lai Châu gặp tai nạn tử vong thương tâm

Xã hội 25/05/2020 15:20

Gặp tai nạn thương tâm trên đường đến trường, một cô giáo mầm non ở Lai Châu tử vong khiến nhiều người xót xa.

Mới đây, trên tuyến đường liên xã thuộc bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, TP. Lai Châu xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một cô giáo mầm non tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 sáng 25/5, chị Pờ Cố Ngoan (26 tuổi), giáo viên trường Mầm non Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ điều khiển xe máy di chuyển từ TP. Lai Châu tới trường.

Khi đi đến bản Chin Chu Chải, xe máy của chị Ngoan bất ngờ tông vào cột báo chỉ giới khiến nạn nhân ngã xuống đường. 

Đúng lúc đó, xe ô tô tải biển kiểm soát 25C-030.14 lưu thông ngược chiều đi tới. Tài xế không kịp xử lý đã chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

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Cô giáo mầm non gặp tai nạn tử vong khiến ai nấy xót xa - Ảnh: Tổ Quốc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, nhà chị Ngoan cách trường học hơn 30 km. Hàng ngày, cô giáo thường phải dậy từ rất sớm đến trường để kịp giờ đón trẻ. Hôm nay, khi cô đang trên đường tới trường thì xảy ra tai nạn thương tâm khiến ai nấy vô cùng xót xa. 

Cách đây ít ngày, tại khu vực phường An Hòa TP. Huế cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.

Khoảng 15 giờ 40 ngày 20/5, tàu SE4 chạy theo hướng từ TP. HCM ra Hà Nội. Khi chạy đến Km 683+900, đoạn qua địa phận phường An Hòa (TP. Huế) đã xảy ra va chạm với chị H. (SN 1965, trú phường Hương Long, TP. Huế) đang đi bộ qua đường sắt.

Mặc dù lái tàu đã cố gắng hãm phanh nhưng vì khoảng cách quá gần nên không kịp. Thời điểm xảy ra sự việc, chị H. đi hái lá cây về tắm cho mẹ. Trong lúc băng qua đường sắt, vì thiếu quan sát nên nạn nhân đã gặp tai nạn đau lòng.

Nhận được tin báo, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều không khỏi xót xa. 

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