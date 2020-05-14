Trên đường chở về nhà sau khi thăm con, đôi vợ chồng va chạm với xe đi ngược chiều khiến một người tử vong.

Hôm nay (14/5), trên địa bàn phường 8, TP. Bạc Liêu (Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, ông T.V.C. (53 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) điều khiển xe máy chở theo vợ là bà T.T.L. (57 tuổi) lưu thông theo hướng Bạc Liêu về Cà Mau.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Tổ Quốc

Khi xe lưu thông đến đoạn ngã ba 23/8 - Bà Huyện Thanh Quan (phường 8, TP. Bạc Liêu) thì xe máy của ông C. xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) chạy theo chiều ngược lại tông vào.

Cú tông mạnh khiến bà L. tử vong tại chỗ, còn ông C. và người đàn ông kia chỉ bị thương nhẹ. Theo Tổ Quốc, vợ chồng ông C. trên đường đi thăm con trở về nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hôm qua (13/5), tại khu vực đường Phan Bội Châu, phường Hải Châu 1, TP. Đà Nẵng cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cô giáo tử vong.

Khoảng 17 giờ 30, một người phụ nữ chạy xe máy chở theo con nhỏ lưu thông tại khu vực này. Khi chạy đến ngã tư giao với đường Lý Thường Kiệt, chiếc xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ.

Nữ giáo viên mầm non bị xe tông tử vong trên đường đi đón con - Ảnh: Internet

Sau va chạm, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê gần 5m trên mặt đường. Vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn cháu bé bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, nạn nhân là giáo viên mầm non, đang trên đường đón con đi học về. Ngay sau khi nhận được tin, người thân nạn nhân đã nhanh chóng có mặt, khóc ngất bên thi thể. Cơ quan chức năng cũng lập tức đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhói lòng cảnh người thân khóc ngất bên thi thể nữ giáo viên mầm non bị xe tông tử vong trên đường đi đón con Trên đường chạy xe máy đón con đi học về, nữ giáo viên mầm non gặp tai nạn thương tâm, tử vong tại chỗ. Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

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