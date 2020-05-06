Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 nữ sinh tại Hà Tĩnh thương vong. Được biết, 4 nạn nhân chở nhau trên 1 chiếc xe máy, tông vào cột mốc.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 nữ sinh tử vong, 2 người bị thương. Được biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 5/5 vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 nữ sinh thương vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Kinh tế đô thị, vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, 4 nữ sinh chở nhau đi chơi trên 1 chiếc xe máy chạy trên đường liên thôn từ xã Kỳ Trung lên Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh). Khi xe chạy đến đoạn qua thôn Đông Xuân, xã Kỳ Tây thì mất lái, đâm vào cột mốc bên đường.

Cú va chạm khiến 4 nữ sinh trên xe văng xuống đường bê tông. Hai nữ sinh V.T.H.T (14 tuổi) và H.T.C.T (15 tuổi) tử vong tại chỗ. Hai người còn lại trên xe bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để cấp cứu.

Được biết, cả 4 nữ sinh đều đang học tại một trường THCS - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn thương tâm, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin trên Zing, tại hiện trường, cột mốc cao gần 1m bên đường bị gãy đổ, xe máy biến dạng phần đầu, hư hỏng nặng, trên đường có nhiều mảnh vỡ.

Được biết, cả 4 nạn nhân đều là học sinh tại một trường THCS trên địa bàn. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do người lái xe không làm chủ được tốc độ.

Ông ngoại cháu bé bị xe tải tông trúng rồi giấu xác phi tang: "Sau khi gây tai nạn, nó một mực chối cãi, còn phụ giúp dùng xẻng xới cát tìm thi thể cháu tôi" "Sau khi gây ra tai nạn, nó còn đi tìm cháu với chúng tôi, phụ giúp dùng xẻng xới cát lên tìm thi thể cháu và một mực chối cãi không nhận, cố tình giấu thi thể cháu tôi", ông Phan Xuân Thu (53 tuổi, ông ngoại của cháu N.Đ.L) rơi nước mắt nhớ lại.

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