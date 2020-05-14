Trên đường chạy xe máy đón con đi học về, nữ giáo viên mầm non gặp tai nạn thương tâm, tử vong tại chỗ. Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua (13/5) tại khu vực đường Phan Bội Châu, phường Hải Châu 1, TP. Đà Nẵng. Theo thông tin trên Tổ quốc, vào thời điểm trên, một người phụ nữ chạy xe máy chở theo con nhỏ lưu thông tại khu vực này. Khi chạy đến ngã tư giao với đường Lý Thường Kiệt, chiếc xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ.

Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể, ai nấy đều không khỏi đau lòng - Ảnh: Internet Sau va chạm, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê gần 5m trên mặt đường. Vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn cháu bé bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Được biết, nạn nhân là giáo viên mầm non, đang trên đường đón con đi học về. Ngay sau khi nhận được tin, người thân nạn nhân đã nhanh chóng có mặt, khóc ngất bên thi thể. Cơ quan chức năng cũng lập tức đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nạn nhân gặp nạn trên đường đón con đi học về - Ảnh: Internet Vào tháng 12/2019, tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cũng xảy ra một vụ tai nạn đau lòng tương tự. Cụ thể, vào buổi trưa ngày 17/12, chị Nguyễn Thị Thúy Hường (46 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chạy xe trên đường Tôn Đức Thắng hướng về cầu vượt Ngã Ba Huế. Khi xe chạy đến đoạn gần UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu thì chị Hường bị chiếc xe đầu kéo do tài xế Lê Văn Trọng (45 tuổi, ngụ huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chạy cùng chiều tông trúng. Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Hường tử vong - Ảnh: Internet Vụ va chạm khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm, chị Hường tử vong tại chỗ. Vào thời điểm đó, chị Hường đang chạy xe để đón con đi học về thì không may gặp tai nạn đau lòng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông ngoại cháu bé bị xe tải tông trúng rồi giấu xác phi tang: "Sau khi gây tai nạn, nó một mực chối cãi, còn phụ giúp dùng xẻng xới cát tìm thi thể cháu tôi" "Sau khi gây ra tai nạn, nó còn đi tìm cháu với chúng tôi, phụ giúp dùng xẻng xới cát lên tìm thi thể cháu và một mực chối cãi không nhận, cố tình giấu thi thể cháu tôi", ông Phan Xuân Thu (53 tuổi, ông ngoại của cháu N.Đ.L) rơi nước mắt nhớ lại.

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