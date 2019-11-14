Sau khi dùng dao khống chế nữ chủ nhà để thực hiện hành vi đồi bại, Dương cướp điện thoại và nữ trang của nạn nhân rồi bỏ trốn. Vụ án cướp của hiếp dâm đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hôm nay (14/11), Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp đối tượng Dương Văn Dương (21 tuổi) và Lê Văn Thành (25 tuổi, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi cướp của hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/11, Thành và Dương đi xe máy từ thị xã Phú Mỹ qua huyện Châu Đức để trộm cắp tài sản. Rạng sáng 12/11, Dương phát hiện nhà chị B. (22 tuổi, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức) có 4 con gà tre đang nhốt trong chuồng nên kêu Thành dừng xe lại để mình vào bắt trộm.

Dương văn Dương tại cơ quan công an - Ảnh: Zing

Đối tượng Lê Văn Thành - Ảnh: Vietnamnet

Tại đây, Dương phát hiện cửa nhà chị B. không khóa (chị B. để cửa chờ chồng đi làm về trễ) nên lẻn vào bên trong lục lọi kiếm tài sản để trộm.

Sau một lúc lục lọi không lấy được tài sản, Dương thấy chị B. đang nằm ngủ cùng 2 con nhỏ nên nảy sinh ý định hiếp dâm người phụ nữ trẻ. Hắn dùng dao kề vào cổ khống chế nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn, Dương cướp điện thoại, nữ trang và một số tiền của nạn nhân rồi cùng Thành rời khỏi hiện trường. Chị B. báo sự việc cho công an địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Đức xác định Dương và Thành là nghi phạm của vụ án nên tổ chức truy bắt.

Được biết, Dương là đối tượng nghiện ma tuý nặng, mới lãnh án tù về tội Trộm cắp tài sản, còn Thành có tới 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

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