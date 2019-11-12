'Yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái rồi cướp tài sản ở Kiên Giang đã sa lưới pháp luật. Bước đầu, nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hải (37 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi. Cơ quan công an bắt giữ Hải khi hắn đang lẩn trốn ở một căn nhà trọ thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 29/10, người dân xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc phát hiện bé T. (9 tuổi, bán vé số) đứng khóc ven đường, quần dính nhiều vết máu, nghi bị xâm hại nên báo công an xã, đồng thời đưa bé T. vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyễn Văn Hải hiếp dâm, cướp tiền của bé gái 9 tuổi bán vé số - Ảnh: Internet

Được biết, bé T. quê ở An Giang, đến đảo Phú Quốc sinh sống đã 4 năm. Ngoài giờ học, bé gái bán vé số phụ giúp cha mẹ. Tối 29/10, thấy bé T. đi một mình, Nguyễn Văn Hải đi xe máy tới tiếp cận hỏi han.

Hải nói mới trúng số được 10 tỉ đồng, muốn giúp gia đình bé T. nên kêu bé lên xe chở về nhà trọ. Khi đến khu vực đường vắng gần sân bay Phú Quốc, Hải khống chế bé thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, nghi phạm còn nhẫn tâm cướp khoảng 1 triệu đồng tiền bán vé số của nạn nhân rồi phóng xe rời khỏi hiện trường, theo Tuổi Trẻ.

Khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của bé gái 9 tuổi, hàng chục nhà hảo tâm đã quyên góp hơn 100 triệu đồng giúp bé chữa trị.

Hiện Công an huyện Phú Quốc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ hiếp dâm cướp tài sản.

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