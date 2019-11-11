Nhận được trình báo về việc bé gái bị hiếp dâm nhiều lần tại nhà, công an huyện Long Hồ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Mới đây, trao đổi với báo chí, thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận vừa nhận được thông tin và đang điều tra, làm rõ nghi án bé gái bị hiếp dâm bởi chính cha ruột trong một thời gian dài.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 10/11 công an huyện Long Hồ nhận được tin báo của một bé gái 13 tuổi (ngụ xã Bình Hòa Phước) tố bị cha ruột là ông B.V.V (45 tuổi) ép quan hệ tình dục nhiều lần tại nhà riêng.

Theo trình báo của nạn nhân, vào khoảng năm 2018, người đàn ông này bắt đầu hiếp dâm con gái. Sau đó, cứ 2 - 3 ngày em lại bị cha gọi vào phòng để giở trò đồi bại.

Sau khi bỏ trốn, bé gái bị hiếp dâm đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 8/11 vừa qua, ông V. tiếp tục kêu con gái vào phòng riêng với ý định hiếp dâm con gái ruột. Tuy nhiên, vì biết được ý đồ đen tối của cha nên bé gái không đồng ý. Thấy con gái chống cự, ông V. không tiếc lời chửi bới. Sau đó, nạn nhân đã bỏ nhà đi và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng ít ngày sau đó, theo Tuổi Trẻ.

Cũng theo nguồn tin trên, ông V. từng có vợ nhưng sống ở nơi khác. Cách đây hơn 10 năm, người này quay về địa phương sống với một người phụ nữ khác. Sau đó người vợ mới cũng bỏ đi, để lại ông V. và con gái sống cùng nhau trong căn nhà do chính quyền địa phương cấp. Tại địa phương, gia đình ông V. có hoàn cảnh khó khăn, sống bằng nghề làm thuê.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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