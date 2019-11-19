Đẩy được 'bom nổ chậm' ra khỏi nhà, bố hí hửng mang váy cưới khoe khắp xóm làng

Xã hội 19/11/2019 11:17

Hình ảnh hài hước ghi lại khoảnh khắc ông bố hí hửng mang váy cưới của con gái khoe khắp nơi làm dậy sóng mạng xã hội.

Những bậc phụ huynh có con gái đều lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự của con. Đặc biệt, khi các cô con gái gần 30 nhưng vẫn chưa có gia đình, họ được gọi là “quả bom nổ chậm” trong nhà. Lúc này, điều mà các ông bố, bà mẹ mong mỏi nhất là nhìn thấy con gái yên bề gia thất.

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Chùm ảnh hài hước của ông bố khiến dân mạng cười ngất - Ảnh: Facebook

Nhiều giờ qua, cộng động mạng không ngừng chia sẻ những bức ảnh hài hước chụp lại cảnh người đàn ông mang theo váy cưới chạy khắp nơi. Được biết ông bố Nghệ An này vì quá vui mừng khi con gái lấy được chồng nên mang váy cưới khoe với hàng xóm. Khuôn mặt ông bố hồ hởi như thể muốn khoe với cả thế giới rằng “cuối cùng thì con gái tôi cũng lấy được chồng”. 

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'Đẩy' được cô con gái ra khỏi nhà, ông bố mừng như bắt được vàng - Ảnh: Facebook

Được biết, những bức ảnh này do một người dùng mạng xã hội tên P.T.D đăng lên Facebook. Kèm theo những bức ảnh này, D. viết: “Đấy, cái người đàn ông này, mới chỉ mấy tháng trước đây còn đang lo mình ế, còn mắng mình: ‘Đoảng như mi thì chóa nóa nấy con ơi…’. Thế mà bây giờ chính ông lại là người hí hửng, vui mừng nhất. Cái hôm mình đi thử váy, bố nhất quyết đòi để bố dẫn đi: ‘Ưng cái nào mình thuê cho cái đấy…’ và đây là cách ông tuyên bố với cả làng là đã đẩy được quả bom nổ chậm khỏi nhà rồi. 

Nhìn vậy thôi chứ mấy hôm nay, bố cũng thẫn thờ, dặn dò, thủ thỉ đủ điều chứ chẳng tếu mình như xưa. Đẻ con gái đúng là lỗ vốn, lúc nó ở nhà thì cứ muốn đẩy đi, nó đi rồi thì lại thương lại nhớ. Chán lắm cơ”.

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Ông bố như muốn khoe với cả thế giới là con gái mình đã lấy được chồng - Ảnh: Facebook

Những bức ảnh trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra xúc động với cách thể hiện niềm vui của người bố. Nhiều chị em còn kể lại những kỷ niệm giữa bố và con gái ngày đi lấy chồng. 

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Từ khóa:   Nghệ An nóng trên mạng xã hội bố và con gái

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